Postoje trenuci u karijeri glumaca za koje se veruje da menjaju sve. Jedan zlatni kipić, jedan aplauz koji traje duže nego inače, jedan naslov koji ostaje upisan u istoriju. Kada je Hale Beri2001. godine osvojila Oskara za najbolju glumicu, svet je verovao da je pred njom potpuno nova faza - veće uloge, jači projekti, otvorena vrata Holivuda. Međutim, kako je sama kasnije priznala, stvarnost je bila znatno složenija.

U intervjuu za magazin The Cut, glumica je otvoreno govorila o tome zašto joj ta istorijska pobeda nije promenila karijeru onako kako je očekivala.

„Mislila sam da će kamion sa scenarijima stići pred moja vrata“

Hale Beri je te 2001. godine ušla u istoriju kao prva crnkinja nagrađena Oskarom za najbolju glumicu, zahvaljujući ulozi u filmu „Monster’s Ball“. Ipak, kako je istakla, priznanje je za nju ostalo pre svega poslovni uspeh, bez obećanog profesionalnog uzleta.

„Taj Oskar nije nužno promenio tok moje karijere“, rekla je iskreno.

Dodala je i da je tada verovala da će se sve promeniti gotovo preko noći.

„Mislila sam da će se, slikovito rečeno, kamion pun scenarija parkirati ispred mojih vrata“, objasnila je.

Rasa kao prepreka, čak i posle Oskara

Iako je osvojila najprestižniju filmsku nagradu, Hale je vrlo brzo shvatila da se suštinske prepreke nisu pomerile.

"Iako sam bila izuzetno ponosna, sledećeg jutra sam se probudila i dalje kao crnkinja“, rekla je.

Kako je objasnila, mnogi reditelji i producenti i dalje su razmišljali kroz prizmu rasnih stereotipa.

„Pitali su se: ‘Ako crnkinji damo ovu ulogu, šta to znači za celu priču? Da li onda moramo da angažujemo i crnca? To onda postaje crnački film, a takvi filmovi se ne prodaju u inostranstvu’“, prenela je njihovu logiku.

Savet koji je dala Sintiji Erivo

Sa današnjim iskustvom, Hale Beri je priznala da je o toj temi razgovarala i sa Sintijom Erivo, glumicom koja je tri puta bila nominovana za Oskara.

„Rekla sam joj: ‘Dođavola, zaslužuješ ga, ali ne znam hoće li ti promeniti život. Ta nagrada ne sme da bude potvrda tvog rada’“, ispričala je Hale.

Oskar, Zlatna malina i lekcija o samopouzdanju

Govoreći o priznanjima, Hale Beri se osvrnula i na jedan od najneobičnijih trenutaka u svojoj karijeri - kada je lično došla da primi Zlatnu malinu za najgoru glumicu za film „Žena mačka“. Tom prilikom je, sa dozom ironije, parodirala emotivni govor koji je imala kada je osvojila Oskara.

Upravo taj potez pokazao je koliko je s vremenom naučila da nagrade same po sebi ne određuju vrednost glumca.

"Uvek sam znala da me Oskar ne čini najboljom, kao što me ni Zlatna malina ne čini najgorom“, poručila je.

„Za mene je pobeda to što i dalje radim“

Danas, u šestoj deceniji života, Hale Beri ističe da je zadovoljna onim što ima. Majka je 17-godišnje Nahle, koju je dobila sa bivšim partnerom Gabrijelom Obrijem, i 12-godišnjeg Maseo-Roberta, sina iz braka sa Olivijeom Martinezem.

"Kao crnkinja koja će uskoro napuniti 60 godina, i dalje snimam filmove i radim ono što volim“, rekla je.

"To je za mene pobeda.“

