Dok je više od 127.000.000 ljudi širom sveta sinoć pratilo Superboul, tokom reklamnih blokova dočekala ih je uznemirujuća poruka.

Emotivna reklama organizacije World Without Exploitation prikazala je više preživelih žrtava Džefrija Epstajna, koje su uputile apel Amerikancima da stanu uz njih.

„Tri miliona fajlova još uvek nije objavljeno“, stajalo je u reklami, dok su se u pozadini smenjivala lica žrtava.

Ubrzo su te reči zatamnjene crnom trakom – simbolična aluzija na masovno prekrivanje informacija koje se može videti u milionima dokumenata koje je već objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Žrtve Džefrija Epstajna:

Crna traka za cenzuru zatim je postavljena preko usta Epstajnovih preživelih žrtava u reklami, pre nego što se spot završio očajničkim apelom upućenim Amerikancima.

„Svi zaslužujemo istinu. Stanite uz nas. Recite državnoj tužiteljki Pem Bondi: vreme je za istinu.“

Ova snažna poruka emitovana je tokom jednog od najgledanijih televizijskih događaja godine.

Pritisak na Pem Bondi i dalje raste kako bi objavila još dokumenata – trenutna objava obuhvata tek oko polovinu materijala koji se nalazi u posedu Ministarstva pravde SAD.

Prema početnim procenama, moglo bi biti potrebno čak osam godina da se preostali fajlovi pregledaju i objave, čak i uz angažovanje stotina advokata.

„Iako je posvećenost zaposlenih u ministarstvu ovom naporu bila široka i impresivna, pred nama je još mnogo posla“, navelo je ministarstvo.

Ako se ta vremenska procena pokaže tačnom, poslednji fajlovi neće biti objavljeni sve dok ne prođe drugi predsednički mandat Donalda Trampa.

Nedavno objavljena grupa dokumenata sadržala je šokantne dokaze o trgovini maloletnim devojčicama u svrhu seksualne eksploatacije, kao i o drugim krivičnim delima.

Juče je u tim fajlovima pronađena i Epstajnova izjava o smrti, datirana dan pre nego što je pronađen mrtav.

Saopštenje Kancelarije američkog tužioca za Menhetn navodi datum 9. avgust 2019. godine, dok zvanična verzija navodi da je pedofil pronađen obešen u svojoj ćeliji u 6.30 časova, 10. avgusta.

U dokumentima se pojavljuju dve verzije saopštenja američkog tužioca, obe datirane 9. avgusta, sa suptilnim razlikama u odnosu na verziju od 10. avgusta.

Nijedna od njih ne sadrži detalj da je Epstin pronađen mrtav „usled očiglednog samoubistva“, kako stoji u zvanično objavljenom saopštenju.

Umesto toga, u obe verzije se navodi da je „pronađen bez znakova svesti u svojoj ćeliji i ubrzo potom proglašen mrtvim“.

Kao i u javno objavljenom saopštenju, obe verzije s ranijim datumom odaju priznanje „hrabrim mladim ženama“ koje su već istupile ili to tek treba da učine, iako se formulacije blago razlikuju.

Prema zvaničnoj verziji Epstajnove smrti, pripadnik zatvorske službe pronašao ga je bez svesti u subotu ujutru, 10. avgusta. Medicinsko osoblje pokušalo je reanimaciju, ali je kasnije proglašen mrtvim.

