Venčanje Ane Nikol Smitsa Džejmsom Hauardom Maršalom 1994. godine fasciniralo je javnost, ali je istovremeno pretvorilo ovu ikonu pop-kulture u predmet podsmeha.

Godine 1992, Anina izuzetna lepota vinula ju je iz malog grada, gde je radila kao konobarica u restoranu brze hrane, do svetske slave. Pojavila se na čak pet naslovnica magazina Plejboj i postala zaštitno lice brenda Guess farmerki. Ubrzo je dobila i manje uloge u filmovima poput Goli pištolj 33 i 1/3 i Hadskerov proksi. Njeno lice krasilo je bilborde, koračala je crvenim tepihom na dodeli Oskara i osvajala publiku u popularnim noćnim emisijama kod Džonija Karsona i Arsenija Hola.

Ljubav sa starijim milijarderom

Međutim, sve to vreme krila je jednu veliku tajnu - bila je u vezi.

Sa samo 26 godina i noseći dijamant od 22 karata, Ana Nikol Smit se 1994. godine udala za 89-godišnjeg naftnog magnata iz Hjustona, Džeja Hovarda Maršala. Mladoženja, jedan od najbogatijih ljudi u Americi, doveden je niz oltar u invalidskim kolicima, dok je u pozadini svirala pesma "Tonight I Celebrate My Love For You". Na kraju ceremonije, u gotovo praznoj kapeli, pušteni su golubovi.

"Bila je prilagodljiva kada je trebalo da dobije ono što joj je neophodno", kaže njena prijateljica Misi Bajram, koja ističe da je Ana Nikol Smit bila potpuno posvećena tome da svom sinu Danijelu obezbedi dobar život. "Ali pored gospodina Maršala mogla je da bude ono što jeste, i to ju je činilo srećnom."

Ana Nikol Smit upoznala je Džeja Hovarda Maršala krajem osamdesetih godina, dok je radila kao plesačica u jednom striptiz-klubu u Hjustonu. Na prvi sastanak otišli su 1991. godine.

"Gospodin Maršalova ljubavnica je upravo preminula. Plesačica je otišla da obavi estetski zahvat koji je trebalo da bude rutinski, ali ju je iz nekog razloga ubio. Zvala se Lejdi Voker", rekla je Bajram.

"Gospodin Maršal je bio duboko pogođen. Njegov vozač ga je odveo u striptiz-klub Legs, gde je tada radila Niki, i tamo su se upoznali. Mogla je da primeti koliko je bio potišten i sve što je osećao", rekla je i dodala:

"Ona bi ručala s njim, ali je pokušavala da ga sakrije od štampe nakon što je postala poznata. Nije smela da otkrije njegov identitet ni za Guess, ni za Plejboj, ni za bilo koga."

Kupio joj kola, kuću i dijamante

Bajram kaže da je Maršal plaćao neke od Smitinih estetskih zahvata. "Verujem da je do tada već imala treću operaciju grudi, ali gospodin Maršal je platio i četvrtu. Stavili su po dva implanta u svaku dojku, zato su bile toliko velike." Vremenom je Maršal Ani Nikol kupio automobil, dijamante i kuću u Hjustonu, gde su ona i Danijel mogli da žive.

Anin ujak Džordž Bil kaže za svoju sestričinu: "Zaista ga je volela! Kako se on brinuo o njoj i pazio na nju. Mnogo mu je bilo stalo do njega. Nije želela da ljudi misle da je tu zbog njegovog novca. Tetka Kej i ja smo joj rekli: ‘Ako ga voliš, ma koga briga šta ljudi misle!"

Kasnije, dok je živela u Malibuu sa filmskim producentom Ešlijem Velsom Luisom, Ana Nikol Smit govorila je da je često prati grupa ljudi koji rade za muškarca sa kojim je tada bila u vezi.

"To ju je plašilo", kaže Luis. "Nikada mi nije rekla o kome je reč. Govorila mi je: ‘Ešli, ljudi me prate gde god da krenem. Na večeru, kod prijatelja — uvek su mi za petama."

Kada bi se vratila kući, govorila bi mu: "Uspela sam da im umaknem. Pravila sam nagle zaokrete, skretala levo-desno."

Prema rečima Misi Bajram, ti muškarci su verovatno radili za Maršala. Ona tvrdi da su se ona i Ana Nikol ponekad "skrivale po hotelima gde gospodin Maršal nije mogao da nas pronađe i tamo pušile krek".

Ana, Maršal i njen sin Foto: Profimedia

Borba za nasledstvo

Nakon Maršalove smrti u 90. godini 1995. godine, Ana Nikol Smit je u Teksasu podnela tužbu tražeći 475 miliona dolara, polovinu imanja preminulog naftnog magnata. Međutim, izgubila je u septembru 1997. godine, kada je sud proglasio Persa jedinim naslednikom, čime je onemogućio i Maršalovog najstarijeg sina, Dž. Hovarda Maršala III, da nasledi imanje.

Pravni spor trajao je godinama i bio je praćen međusobnim optužbama. Smit je tokom jednog ispitivanja u maju 1998. čak optužila Persa da je želeo smrt svog oca. Tog leta, Ana Nikol se udružila sa Maršalovim odbačenim starijim sinom Hovardom kako bi tužili Persa, tvrdeći da je Pers godinama planirao da prisvoji celo bogatstvo svog oca.

Zbog komplikacija nastalih kada je Smit podnela zahtev za bankrot 1996, različiti sudije donosili su suprotne odluke: prvo je dobila 474 miliona dolara, a zatim je iznos smanjen na 88 miliona. Slučaj je otišao čak i do Saveznog Vrhovnog suda, koji je presudio u korist Smit.

Pers je preminuo u junu 2006. godine u 67. godini od infekcije pre nego što je uspeo da nastavi tužbu, ali njegova supruga, Elen, nastavila je postupak u ime njegove imovine, čak i nakon što je Ana Nikol Smit umrla od predoziranja 2007. godine. Tek 2010. godine konačno je odlučeno da Anina naslednik nema pravo na bilo kakav deo Maršalove imovine.

