Slušaj vest

Princ i princeza od Velsa danas su prvi put javno progovorili o Epstajnovom skandalu, poručivši da su „duboko zabrinuti“.

Vilijam i Kejt istakli su da su njihove „misli i dalje usmerene ka žrtvama“ seksualnog predatora i njegove globalne mreže.

Njihova reakcija usledila je u trenutku kada je princ otputovao u Saudijsku Arabiju u okviru zvanične posete toj pustinjskoj kraljevini.

Ova izjava direktno se suprotstavlja dugogodišnjem stavu Endrua Mauntbeten-Vindzora, čija je arogancija postajala sve očiglednija kako su se gomilali dokazi o njegovom bliskom prijateljstvu s pedofilom.

Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Sve se dešava deset dana nakon što su šokantni novi detalji iz Epsajtnovih fajlova uzdrmali britansku Vladu i Kraljevsku porodicu.

Govoreći jutros novinarima u saudijskoj prestonici Rijadu, portparol Kensingtonske palate izjavio je:

„Mogu da potvrdim da su princ i princeza od Velsa duboko zabrinuti zbog kontinuiranih otkrića. Njihove misli ostaju usmerene ka žrtvama.“

Ove izjave nadovezuju se na raniju podršku kralja Čarlsa i kraljice Kamile brojnim žrtvama ozloglašenog pedofila. Čarls i Kamila bili su prvi visoki članovi kraljevske porodice koji su javno izrazili podršku ženama i devojčicama koje su pretrpele strašna zlostavljanja od strane Džefrija Epstajna.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Endru nikada nije izrazio saosećanje prema žrtvama zločina svog prijatelja, a navodno je čak odbijao da odobri saopštenja za javnost koja bi makar uopšteno izrazila podršku žrtvama zlostavljanja.

Prošlog oktobra Čarls i Kamila postali su prvi visoki članovi kraljevske porodice koji su javno izrazili solidarnost sa brojnim žrtvama pedofila, poručivši:

„Njihova Veličanstva žele da jasno stave do znanja da su njihove misli i najdublje simpatije bile, i da će ostati, uz žrtve i preživele svih oblika zlostavljanja.“

Prošle nedelje je i vojvoda od Edinburga, Edvard (61), učestvovao u razgovoru s novinarima na Svetskom samitu vlada u Dubaiju, gde je upitan o reakciji kralja i kraljice na ovu temu.

princ Vilijam Foto: MartinJPalmer / Alamy / Profimedia

Iako je u početku rekao da publika verovatno „nije nimalo zainteresovana“ za ovo pitanje, s obzirom na to da je skup bio posvećen obrazovnoj politici, Edvard je dodao:

„Mislim da je uvek izuzetno važno da se setimo žrtava i da znamo ko su žrtve u svemu ovome.“

Finansijer Epstin, koji je održavao veze s globalnom elitom, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji 2019. godine dok je čekao suđenje zbog organizovanja međunarodne mreže seksualnog zlostavljanja dece. Njegova saradnica Gilejn Maksvel nalazi se u zatvoru zbog pomaganja u vrbovanju maloletnih devojčica za seksualno zlostavljanje.

Bivši vojvoda od Jorka, njihov prijatelj koji negira tvrdnje Virdžinije Roberts da je bila primorana da ima seksualne odnose s njim kada je imala 17 godina, lišen je kraljevskih titula i povukao se iz javnog života u Norfolku.

On je u čuvenom intervjuu za emisiju Njuznajt tvrdio Emili Mejtlis da je prekinuo odnose s Epstajnom tokom boravka kod njega u Njujorku u decembru 2010. godine. Međutim, najnoviji fajlovi sadrže mejlove koji govore drugačiju priču.

Kejt Midlton Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Prema dokumentima, devojke su dolazile „posle škole“, uz gotovinu od 5.000 dolara, a potpuna istina o njegovoj divljoj poseti Epstajnovoj vili – navodno kako bi „okončao prijateljstvo“ – pokazuje da je lagao gledaoce BBC-ja.

Tvrdio je da je ostao „četiri dana“, dok je u stvarnosti uživao u Epstajnovom gostoprimstvu punih devet dana, tokom kojih je lukavi finansijer organizovao zgusnut raspored sastanaka i zabava – počevši od kozmetičkog tretmana lica, pokazuje analiza najnovije prepiske.

Posebno uznemirujuće je što se u mejlovima iz te nedelje pominju mlade žene za koje se čini da su školskog uzrasta. U jednom se „potvrđuje da će doći posle škole“, dok u drugom piše da će neko „doći posle škole“.

Osobe nisu identifikovane, pa nije jasno da li se radi o istoj devojci, iako su mejlovi poslati sa različitih uređaja. Takođe, u Sjedinjenim Američkim Državama se termin „škola“ ponekad koristi i za fakultet.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Bonus video: