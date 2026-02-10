Slušaj vest

Poseta jordanske kraljice Ranije Al Abdulah Istanbulu, gde ju je ugostila prva dama Turske Emina Erdogan, pretvorila se u pravi modni događaj.

Iako je povod bio obilazak izložbe tradicionalnog turskog veza u palati Dolmabahče, pažnju javnosti ukrale su pažljivo osmišljene odevne kombinacije koje su savršeno spojile diplomatiju i visoku modu.

Ranija je još jednom potvrdila status jedne od najbolje odevenih žena sveta. Za ovu priliku odabrala je efektan tamni kaput modne kuće Alaija, prepoznatljiv po zaobljenim linijama, naglašenim reverima, asimetričnom kopčanju i mekanim ramenima.

Ispod kaputa nosila je elegantnu belu bluzu sa visokom kragnom i raskošnu suknju od zelenog somota brenda Dris van Noten, sa drapiranim detaljem i čvorom na prednjem delu koji je dodatno istakao njenu siluetu.

Detalji su, kao i uvek kod kraljice Ranije, bili besprekorni: bele salonke Džimi Ču, mala torba Fendi Pikabu u zelenoj nijansi i mačkaste naočare za sunce kuće Loeve zaokružili su sofisticirani izgled. Sa puštenom kosom i svedenom šminkom, kraljica je pokazala kako se klasična elegancija može učiniti modernom i upečatljivom.

Dok je Ranija u Istanbulu plenila modnim izborom, u Amanu je princeza Radžva prisustvovala komemoraciji povodom godišnjice smrti kralja Huseina. U skladu s povodom, nosila je diskretnu crnu midi haljinu dugih rukava, uz jednostavne salonke i beli veo, simbol žalosti koji je ujedno uneo nežnu svetlost u njen izgled.

Susret u Turskoj još jednom je pokazao da je za jordansku kraljicu moda snažno sredstvo komunikacije – svaki komad pažljivo je biran da prenese poruku elegancije, poštovanja tradicije i savremenog duha.

