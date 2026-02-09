Slušaj vest

Slavni Riki Martin(54) vrlo lako je "srušio" društvene mreže zahvaljujući svom izgledu tokomSuperboula. Pevač je već u šestoj deceniji, verovali ili ne, ali izgleda toliko mlađe da je javnost širom sveta opčinjena njegovom pojavom.

Neodoljivi Riki, kako su ga neki nazvali na društvenim mrežama, godinama unazad privlači pažnju baš tim zgodnim telom i obožava da se fotka u provokativnim izdanjima, ali sada je bio nešto drugačiji.

U galeriji pogledajte kako je Riki Martin izgledao na Superboulu:

Riki Martin Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Za nastup na Superboulu je odabrao bele ležerne pantalone i košulju u istoj boji koja je bila raskopčana do pola, ali nažalost, Riki je ispod imao majicu. Bilo je dovoljno da se pojavi i pokrene lavinu komentara. Performans je započeo dok je sedeo pored drveta banane i na taj način je odao počast omotu albuma Bed Banija - "Debi Tirar Más Fotos".

Koliko je dobro izgledao govore i komentari, a neko je čak napisao da je zgodniji od Bed Banija, iako je stariji od njega čak 23 godine.

Bed Bani nastupa na poluvremenu Superboula LX Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na društvenim mrežama je svaka druga objava vezana za Rikija, a ljudi u komentarima su "poludeli za ovakvim frajerom".

"On je moja simpatija iz detinjstva", "I dalje izgleda predobro", "Riki izgleda bolje sada nego pre 30 godina", "Kako je moguće da izgleda ovako sa 54 godine", "30 godina kasnije - Riki izgleda mlađe", "Najbolji frajer Superboula", bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs/Superžena)

