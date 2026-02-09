"On vređa Ameriku!" Tramp oštro opleo po nastupu Bed Banija o kom bruji ceo svet! Reper na udaru kritika zbog ovoga
Predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju u objavi na društvenim mrežama osudio nastup Bed Banija na poluvremenu Superboula LX, nazvavši ga „apsolutno užasnim, jednim od najgorih ikada“.
Tramp je nastup nazvao „šamarom našoj zemlji“ i dodao da u njemu nema ničeg inspirativnog:
„To nema smisla, vređa veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde uspeha, kreativnosti ili izvrsnosti. Niko ne razume ni reč koju ovaj čovek govori, a ples je odvratan, posebno za malu decu koja gledaju iz svih krajeva SAD i celog sveta“
Bed Bani donosi portorikansku kulturu na najveću scenu
Portorikanski umetnik Bed Bani izaziva pometnju otkako je potvrđeno da će nastupiti na Superboulu prošle godine. Muzičar, dobitnik Gremija, doneo je portorikansku kulturu na stadion Levis u Santa Klari, Kalifornija, izvodeći kolekciju svojih hitova gotovo u potpunosti na španskom jeziku.
Pogledajte u galeriji fotografije sa nastupa:
Nastup je kulminirao turnejom po Americi, od Čilea na jugu do Kanade na severu, završavajući se u Portoriku, njegovom rodnom mestu. Tokom prelaza između pesama, Bed Bani je rekao, prevedeno sa španskog:
„Jer nikada, nikada nisam prestao da verujem u sebe, a i ti bi trebalo da veruješ u sebe.“
Vizuelni spektakl i simbolika
Bed Bani je prošao kroz binu dizajniranu kao polja šećerne trske, simbolično predstavljajući karipske zemlje poput Portorika i Kube. Takođe se zaustavio kod štanda sa sladoledom poznatog kao piragva, dajući predstavi autentičan karipski osećaj.
Pogledajte u galeriji i fotografije sa dodele Gremi nagrada:
Tokom predstave, izveo je niz hitova, uključujući „BAILE INoLVIDABLE“ i „NUEVAYoL“, ispred bine ukrašene poput pijace La Marketa. U jednom trenutku, Bed Bani je priznao svoj nedavni uspeh uručivši nagradu Gremi dečaku na sceni. Gotovo ceo nastup je bio na španskom.
Pozvao na jedinstvo Amerike
Tridesetjednogodišnjak, koji je bio najslušaniji umetnik na svetu 2025. godine prema Spotifaju, ušao je u istoriju postavši prvi muzičar koji je u potpunosti nastupio na španskom na Superboulu, što je obično najgledaniji događaj na američkoj televiziji.
Odlučio se da kaže jednu rečenicu na engleskom, „Bože blagoslovi Ameriku“, pre nego što je naveo zemlje Centralne, Južne i Severne Amerike dok su plesači nosili njihove zastave.
Iza njih, bilbord je pisao „Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav“, a na kraju segmenta je držao fudbalsku loptu sa sloganom na engleskom: „Zajedno, mi smo Amerika“.