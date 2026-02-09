Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju u objavi na društvenim mrežama osudio nastup Bed Banija na poluvremenu Superboula LX, nazvavši ga „apsolutno užasnim, jednim od najgorih ikada“.

Tramp je nastup nazvao „šamarom našoj zemlji“ i dodao da u njemu nema ničeg inspirativnog:

Donalad Tramp Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP

„To nema smisla, vređa veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde uspeha, kreativnosti ili izvrsnosti. Niko ne razume ni reč koju ovaj čovek govori, a ples je odvratan, posebno za malu decu koja gledaju iz svih krajeva SAD i celog sveta“

Bed Bani donosi portorikansku kulturu na najveću scenu

Portorikanski umetnik Bed Bani izaziva pometnju otkako je potvrđeno da će nastupiti na Superboulu prošle godine. Muzičar, dobitnik Gremija, doneo je portorikansku kulturu na stadion Levis u Santa Klari, Kalifornija, izvodeći kolekciju svojih hitova gotovo u potpunosti na španskom jeziku.

Nastup je kulminirao turnejom po Americi, od Čilea na jugu do Kanade na severu, završavajući se u Portoriku, njegovom rodnom mestu. Tokom prelaza između pesama, Bed Bani je rekao, prevedeno sa španskog:

„Jer nikada, nikada nisam prestao da verujem u sebe, a i ti bi trebalo da veruješ u sebe.“

Vizuelni spektakl i simbolika

Bed Bani je prošao kroz binu dizajniranu kao polja šećerne trske, simbolično predstavljajući karipske zemlje poput Portorika i Kube. Takođe se zaustavio kod štanda sa sladoledom poznatog kao piragva, dajući predstavi autentičan karipski osećaj.

Tokom predstave, izveo je niz hitova, uključujući „BAILE INoLVIDABLE“ i „NUEVAYoL“, ispred bine ukrašene poput pijace La Marketa. U jednom trenutku, Bed Bani je priznao svoj nedavni uspeh uručivši nagradu Gremi dečaku na sceni. Gotovo ceo nastup je bio na španskom.

Pozvao na jedinstvo Amerike

Bed Bani sa zastavom Portorika na Superboulu Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Tridesetjednogodišnjak, koji je bio najslušaniji umetnik na svetu 2025. godine prema Spotifaju, ušao je u istoriju postavši prvi muzičar koji je u potpunosti nastupio na španskom na Superboulu, što je obično najgledaniji događaj na američkoj televiziji.

Odlučio se da kaže jednu rečenicu na engleskom, „Bože blagoslovi Ameriku“, pre nego što je naveo zemlje Centralne, Južne i Severne Amerike dok su plesači nosili njihove zastave.