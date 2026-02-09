Slušaj vest

Ljubitelji fudbala i muzike ostali su zatečeni kada su saznali koliku je svotu novca portorikanski zabavljač Bed Bani dobio za nastup na Superboul poluvremenskom šouu.

Šou, koji važi za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja godine, emitovan je uživo između prvog i drugog poluvremena Super Boula 60, koji se ove nedelje održao u oblasti Zaliva San Franciska.

Bed Bani, rođen kao Benito Antonio Martinez Okasio, postao je prvi latino reper koji je ikada bio glavna zvezda poluvremenskog šoua u istoriji ovog događaja.

Ipak, na iznenađenje mnogih, za svoj nastup neće dobiti nije dobio jedan jedini cent.

Tradicionalno, NFL ne plaća izvođače za nastup na Superboul poluvremenskom šouu, koji u suštini služi kao ogromna promocija kompletnog muzičkog opusa izvođača.

Osim toga, nastup omogućava umetniku izloženost pred desetinama miliona gledalaca, s obzirom na to da je Superboul gotovo svake godine jedan od najgledanijih televizijskih događaja na svetu.

Govoreći za Forbs 2016. godine, uoči nastupa Koldpleja, Bruna Marsa i Bijonse na Super Boulu 50, portparol NFL-a izjavio je:

„Mi ne plaćamo izvođače. Pokrivamo troškove i produkciju.“

Nastup obično ima i glavnog sponzora. Apple Music je 2023. godine postao sponzor događaja, počevši od Superboula 57, preuzevši tu ulogu od kompanije Pepsi, koja je bila pokrovitelj prethodnih deset šou-programa.

Odluka NFL-a da za glavnu zvezdu odabere portorikanskog repera izazvala je kontroverze još od samog najavljivanja, budući da je Bed Bani biti prvi izvođač koji tokom nastupa nije izveo nijednu pesmu na engleskom jeziku.

Bed Bani i Lejdi Gaga na Superboulu 2026 Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Latino muzičari su i ranije nastupali na ovom šouu - poslednji put Šakira i Dženifer Lopez na Super Boulu 54 2020. godine. Bed Bani je tada nastupio kao specijalni gost.

Međutim, njegovo unapređenje u glavnog izvođača izazvalo je negodovanje konzervativnih krugova, koji su samog početka zahtevali da bude zamenjen.

NFL je, ipak, više puta stao iza svoje odluke. Komesar lige Rodžer Gudel rekao je ove nedelje:

„On je jedan od najvećih umetnika na svetu i to je jedan od razloga zbog kojih je izabran“, objasnio je Gudel.

„Ali drugi razlog je to što je razumeo platformu na kojoj se nalazi i shvatio da je ona namenjena povezivanju ljudi - da kroz kreativnost i talenat zbližava publiku.“

Prema prvim podacima NBC-a, više od 135,4 miliona gledalaca pratilo je nastup slavnog Portorikanca u poluvremenu, čime je nadmašio prošlogodišnji nastup Kendrika Lamara (133,5 miliona).

