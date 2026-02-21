Slušaj vest

Supermodel Paulina Porizkova, legenda časopisa Sports Illustrated Swimsuit, odlučila je da progovori o tamnoj strani sveta visoke mode, otkrivajući iskustva koja su je pratila od samog početka karijere.

Sada, sa 60 godina, Porizkova je otvorila dušu i ispričala kako je kao tinejdžerka bila izložena situacijama koje su nadmašivale granice profesionalnog sveta, a za koje su odgovorni bili ljudi zaduženi za njen uspeh.

Početak u Parizu sa 15 godina

"Počela sam manekenstvom da se bavim sa 15 u Parizu, tokom letnjeg raspusta iz škole", priseća se Porizkova. "Svaki dan su me slali na četiri do deset takozvanih 'go-and-see' susreta. Samo ja, po celom gradu, bez znanja jezika i ulice."

Model rođena u Čehoslovačkoj objašnjava da su neki sastanci bili profesionalni, ali da su mnogi bili daleko od toga.

"Ponekad su ljudi bili uredno obučeni i u kancelarijama, a ponekad sredovečni muškarci u neurednim stanovima koji su želeli samo par fotografija — po mogućstvu polugolih", rekla je. "Izgubila sam broj muškaraca u otvorenim bade mantilima koji su me dočekivali u hotelima ili stanovima u koje su me poslale agencije ili klijenti."

Glamur ili predatori?

Porizkova, koja je 1984. godine postala prva žena iz Centralne Evrope na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit, istakla je da nepristojne ponude nisu bile ograničene samo na stanove.

"Često su me dobro odeveni stariji muškarci pozivali na zabave, jahte i tropske vile", rekla je. Godinama je mislila da su takvi susreti samo deo posla.

"Sve sam to uzimala zdravo za gotovo - moj posao je bio da se presvlačim, da obučem odeću i naučim kako da kreativno odbijem napaljene muškarce da ih ne uvredim i ne izgubim posao."

Tek u 1990-im, gledajući segment o seksualnom uznemiravanju u emisiji Opra Vinfri, shvatila je da su i njena iskustva zapravo uznemiravanje.

"Pogledala sam prijateljicu i rekla: 'To je seksualno uznemiravanje? Mislila sam da su to komplimenti'", priseća se.

Ranjivost dece u moćnim rukama

Autorka knjige No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful naglašava koliko je lako manipulisati decom u industrijama gde su moć i status presudni.

"Kada dete stavite u bilo koju situaciju, ono će se prilagoditi. Ako odrasli kažu da je to normalno, ko je dete da protestuje? To dete postaje najlakša meta", rekla je. "Ako ne možete da odredite koliko dete treba da bude dete, onda ili nemate decu ili nemate ljudskosti da se setite kako je to biti dete."

Porizkova je svoj društveni post zaključila sa hashtagovima #Epstein, #EpsteinFiles i #Justice, aludirajući na širu problematiku moći i zlostavljanja u industriji.

Karijera izvan senki

Pored toga što je bila lice Estée Lauder i sudija u emisiji America’s Next Top Model sa Tajrom Benks, Porizkova je tokom 41 godine karijere bila na 11 naslovnica Sports Illustrated Swimsuit.

Kasnije se okrenula pisanju: debitovala je romanom A Model Summer 2007. godine, a 2022. je objavila iskrenu knjigu No Filter, u kojoj progovara o svom životu i iskustvima koja su je oblikovala.

Paulina Porizkova pokazuje koliko svet mode, iza svetala i glamura, može biti surov, posebno prema mladim devojkama koje tek otkrivaju sebe i svet oko sebe. Njena priča je podsetnik da moć, slava i novac ne brišu realnost trauma i zloupotrebe.

