Superboul je za Džej Zija i njegovu decu postao prava porodična tradicija. Reper je stigao na stadion Levis u Santa Klari u pratnji ćerki Blu Ajvi i Rumi Karter, kako bi pratili utakmicu između Seattle Seahawks-a i New England Patriots-a. Posebnu pažnju privukla je četrnaestogodišnja Blu Ajvi, a mnogi su komentarisali da izgleda kao bliznakinja svoje majke Bijonse i da je modnim izborom još jednom pokazala da ima istančan stil, baš poput nje.

Skupa kombinacija u prvom planu

Tinejdžerka je u dizajnerskoj kombinaciji mnoge podsetila na Bijonse. Nosila je predimenzioniranu univerzitetsku jaknu brenda Of-Vajt, čija cena iznosi 3.895 dolara (oko 3.280 evra). Čini se da je jakna imala i poseban detalj – iznad džepa je pisalo „Abloh“, u čast pokojnog dizajnera Virdžila Abloa, osnivača brenda Of-Vajt, koji je preminuo 2021. godine. Na verziji jakne koja se inače prodaje, taj natpis glasi „Est. 2013“.

Upadljivu jaknu kombinovala je sa belom majicom s logotipom, tamnim farmerkama ukrašenim lancem i braon čizmama. Izgled je upotpunila sunčanim naočarima i teksas tašnom brenda Balensijaga.

Ovo nije prvi put da Blu Ajvi modnu inspiraciju pronalazi u stilu svoje majke. U decembru je, na utakmici Los Anđeles Lejkersa i San Antonio Sparsa, nosila crvene patike sa punom petom Izabel Maran Beket, koje su mnoge podsetile na raniji stil Bijonse. Džej Zi je, s druge strane, ostao veran jednostavnijoj, jednobojnoj kombinaciji.

Super Boul kao porodični događaj

Ovaj trio zajedno je pratio i Superboul 2025. godine. Iako Bijonse poslednjih godina nije prisustvovala utakmici, sa ovim događajem ima posebnu vezu.

Godine 2016. dobitnica Gremija pridružila se glavnim izvođačima, grupi Koldplej, kao specijalna gošća, samo tri godine nakon što je 2013. godine i sama predvodila poluvremenski šou. Te godine su joj se na bini kao gošće iznenađenja pridružile Keli Rouland i Mišel Vilijams, pa je publika svedočila velikom ponovnom okupljanju grupe Destinis Čajld. Bijonse je američku himnu pevala i na Super Boulu 2004. godine.

Bijonse i Džej Zi na trci Formule 1 Foto: Alex Bierens de Haan / Getty images / Profimedia

Džej Zi u Epstajnovim fajlovima

Podsetimo, u Epstajnovim dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, a koji su izazvali pravi potres i zgrozili javnost, spominje se i reper Džej Zi, koji je, kako se navodi, prisustvovao seksualnom zlostavljanju devojke od strane filmskog producenta Harvija Vajnstina, koji je u više navrata proglašen krivim za seksualni napad. Njegova supruga, svetska zvezda Bijonse izgubila je preko deset miliona pratilaca na Instagramu posle ovog otkrića, a sam reper preko 100.000.

U dokumentima se tvrdi da je 1996. godine jedna žena navodno oteta iz svog doma i da se kasnije probudila u Epstajnovoj vili na Floridi, u prisustvu filmskog producenta Harvija Vajnstina i Džej-Zija. Fajlovi navode da je žrtva pretrpela seksualno zlostavljanje tokom više incidenata na Epstajnovim imanjima.

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

"Kasnije se probudila u prisustvu Harvija Vajnstina i Šona Kartera (Džej-Zija), dok je Vajnstin ubacio prste u (cenzurisano)", navodi se u jednom dokumentu.

Epstajnove preživele žrtve se obratile na Superboulu

Dok je više od 127.000.000 ljudi širom sveta pratilo Superboul, tokom reklamnih blokova emitovana je emotivna reklama organizacije World Without Exploitation, koja je prikazala više preživelih žrtava Džefrija Epstajna, koje su uputile apel Amerikancima da stanu uz njih.

„Tri miliona fajlova još uvek nije objavljeno“, stajalo je u reklami, dok su se u pozadini smenjivala lica žrtava.

Ubrzo su te reči zatamnjene crnom trakom – simbolična aluzija na masovno prekrivanje informacija koje se može videti u milionima dokumenata koje je već objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Crna traka za cenzuru zatim je postavljena preko usta Epstajnovih preživelih žrtava u reklami, pre nego što se spot završio očajničkim apelom upućenim Amerikancima.

„Svi zaslužujemo istinu. Stanite uz nas. Recite državnoj tužiteljki Pem Bondi: vreme je za istinu.“

