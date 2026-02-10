Slušaj vest

Superboul je ove godine u u Santa Klari. Bed Bani ponovo menja istoriju jer je bio prvi umetnik koji je većinu svog nastupa izveo na španskom jeziku. Svoj debi na ovom događaju imao je upravo tokom nastupa Šakire i Dženifer Lopez, kao gostujući izvođač.

Bed Bani i kontroverze oko Superbola 2026

Nastup Bed Banija postao je kontroverzan u samoj najavi. Reper je oštro kritikovao imigracionu politiku Donalda Trampa i podržao Kamalu Haris na izborima 2024. godine. Američki predsednik rekao je da je izbor ovog pevača za Superbol "apsolutno smešan i užasan".

Na nedavno održanom Gremiju Bed Bani poslao je jasnu poruku o agenciji ICE pa samim tim i Trampovim merama. Pojedini mediji poput Fox news negoduju što će reper pevati na španskom jeziku jer je to "neameričko" za finale NFL -a, prema njihovom mišljenju.

Bed Bani na Superboulu Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Pojedini zvaničnici su zapretili da će se agenti službe za imigraciju (ICE) pojaviti večeras na stadionu kako bi vršili provere, a sve zbog reperovog stava o imigracionoj politici. Muzičar je ranije otkazao koncerte u pojedinim američkim gradovima zbog straha da bi njegovi fanovi bez dokumenata mogli biti na meti racija.

Bed Bani je pevao besplatno na Superbolu. NFL ne plaća izvođače za sam nastup. Reper će dobiti jedino simboličan iznos prema sindikalnim tarifama (SAG-AFTRA), što iznosi oko 1.000 do 1.250 dolara dnevno za probe i dan nastupa. "Zaradu" donosi globalna promocija i popularnost događaja.

Nervni slom Džej Lo iza kulisa Superbola

Nastup Šakirei Džej Lo bio je daleko manje skandalozan, u samim najavama, ali je bio više nego dramatičan.

Dve dive izvele su 2020. na Floridi performans za pamćenje, ali je film o Dženifer Lopez 2022. otkrio da je Džej Lo mrzela ideju o zajedničkom nastupu sa Šakirom u poluvremenu Nacionalnog prvenstva u američkom fudbalu.

Šakira i Džej Lo na Superboulu Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

"Imamo šest je*enih minuta. To je 30 sekundi za pesmu- ako potraje i minut, to je to, preostalo nam je pet minuta. Ali moramo da otpevamo određene pesme. Moramo da imamo pevačke momente. To neće biti je*ena plesna revija. Moramo da prenesemo svoju poruku", rekla je Džej Lo svom muzičkom direktoru.

Ideja o nastupu dve pevačice nije se dopala ni njenom menadžeru Beniju Medini koji je istakao da je uvreda "reći da su vam potrebne dve Latinoamerikanke za ono što je jedna od njih godinama radila", prenosi "Daily mail".

Na kraju su Dej Lo i Šakira shvatile da mogu da zajedno nastupe, ali je njihov odnos bio hladan. Doduše i profesionalan, ali ipak hladan.

