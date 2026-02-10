Slušaj vest

Pojavljivanje Šarliz Teron na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara, pre dva dana u Milanu, bilo je za neke iznenađenje iako je Oskarovka tokom Letnjih igara u Parizu 2024. bila domaćica događaja „Uvertira za Olimpijske igre“ (Prelude to the Olympics) zajedno sa slavnom teniserkom Serenom Vilijams.

Čuvena glumica pojavila se u Milanu u ulozi ambasadorke mira Ujedinjenih nacija. Glavni deo govora bio je citat njenog sunarodnika Nelsona Mandele: „Mir nije samo odsustvo konflikta; mir je stvaranje okruženja u kojem svi mogu napredovati, bez obzira na rasu, boju kože, veru, pol ili društveni status“.

Čuvena glumica koja je odrasla u Južnoafričkoj Republici, apelovola je na svetsku javnost da Igre ne posmatra samo kao sport, već kao podsetnik "na zajedničku ljudskost i međusobno poštovanje u vremenu globalnih podela".

Tokom govora na stadionu San Siro stajala je pored velike simbolične figure goluba, koja je tradicionalni olimpijski simbol mira. Nosila je dugačku crnu haljinu sa izrezima u obliku srca.

Pojavljivanje Šarliz Teron prati se komentarima o njenoj "nestvarnoj lepoti", ali je i podsetilo na njen turbulentan život.

"Pravo je čudo da nas nijedan metak nije pogodio"

Oskar, Zlatni globus, Srebrni medved, sve su to nagrade koje je osvojila slavna glumica i producentkinja koja je menjala istoriju filma postavši prva Južnoafrikanka koja je osvojila nagradu Akademije filmskih umetnosti i nauka. Blistavoj karijeri i ostvarenju njenih velikih privatnih i profesionalnih ciljeva prethodila je porodična tragedija.

Čuvena Šarliz Teron odrasla je na farmi u blizini Johanesburga u Južnoj Africi sa majkom Gerdom i ocem Čarlsom koga je opisala kao veoma bolesnog čoveka ističući da je život s alkoholičarem bio prilično beznadežan.

Tog kobnog dana njen otac je bio toliko pijan da je jedva hodao kada je ušao kuću sa pištoljem.

„Majka i ja smo bile u spavaćoj sobi naslonjene na vrata, pošto je gurao vrata. Obe smo bile naslonjene na vrata sa druge strane kako on ne bi ušao. Vratio se korak unazad i pucao u vrata tri puta. Nijedan metak nas nije pogodio što je pravo čudo. Ali u samoodbrani, majka je pucala u njega", ispričala je jednom prilikom glumica za Nacionalni javni američki radio.

Kako je istakla, nikada se nije stidela da priča o tragediji, jer smatra da što više govori o takvim stvarima, sve više shvata da slučaj njene porodice nije usamljen. „Za mene će to uvek biti priča poput one kako izgleda odrastati sa zavisnikom i kako to utiče na osobu", poručila je.

Život Šarliz Teron obeležile su i brojne bolesti. Kao dete bolovala je od žutice koja je izazvala niz problema. "Nisam imala zube sve do 11. godine. Zbog žutice sam morala da pijem dosta antibiotika što je uticalo na to da mi zubi trule, tako da su morali da ih izvade. Nikad nisam ni imala mlečne zube.", rekla je u jednom interjuu Šarliz kojoj je 2009. dijagnostikovan ozbiljan stomačni virus.

Doživela je i povrede na snimanjima, na setu filma "Eon flaks" u Berlinu povredila je vrat zbog čega je nosila kragnu mesecima, a na snimanju "Puta" oštetila je glasne žice snimajući scenu u kojoj se porađa.

O nasilju nad ženama

Šarliz Teron je 2019. otkrila da je ju ne početku karijere 1994. godine sek*ualno uznemiravao veoma poznati reditelj na audiciji koju je organizovao u svom domu. Godinama nakon toga shvatila je o čemu se zapravo radilo, a dugo je krivila sebe, pisao je The Guardian.

Šarliz se kroz uloge bavila temom zlostavljanja žena. Glumica u filmu "Bombshell" glumi televiizijsku voditeljku Megin Keli koja je nekada radila za Foks njuz i koja je tadašnjeg direktora ove mreže Rodžera Ejlsa optužila za sek*ualno uznemiravanje.

A drugu nominaciju za Oskara donela joj je uloga napastvovane žene u potrazi za pravdom u "Severnoj zemlji".

Šarliz Teron kao majka

Glumica je 2012. usvojila dečaka Džeksona a tri godina kasnije i devojčicu August. A kako je dečak rastao, shvatila je njegovu pravu prirodu.

"I ja sam mislila da je ona dečak, dok me nije pogledala kada je imala tri godine i rekla mi: "Ja nisam dečak", ispričala je pre nekoliko godina i dodala: " Imam dve predivne ćerke koje, kao i svaki drugi roditelj, želim da zaštitim i želim da one rastu i napreduju. Rođene su kako su rođene, a gde i kako će se na svetu pronaći dok budu odrastale i ko će želeti da postanu, nije na meni da odlučujem. Moj je posao da kao roditelja, slavim njihov život, da ih volim i da se pobrinem da imaju sve što im treba kako bi mogle da budu sve što žele". Njene roditeljske metode izazivaju i kritike, a jedna glasi: "Neko treba da ti oduzme tu decu jer im uništavaš živote. Navodiš ih na pogrešan put i učiš ih pogrešnim vrednostima".

Ljubavni život slavne glumice

Teron je imala više poznatih partnera, od 2013. do 2015. bila je u vezi sa Oskarovcem Šonom Penom, zabavljala se sa glumcem Krejgom Birkom, pevačem grupe Third Eye Blind Stivenom Dženkinsom, glumcem Stjuartom Tausendom i modelom Gabrijelom Obrijem.

U maju 2023. počela je vezu sa Aleksom Dimitrijevićem koji je poreklom iz Hrvatske, uspešno se bavi manekenstvom, odnosno modelingom, ali i marketingom i živi u Los Anđelesu gde se viđa s vremenom na vreme, u društvu svoje ćerkice.

Nakon raskida te veze, u novembru 2024, glumica se okrenula aplikaciji Raya, i kako navodi The Sun, objavila je na svom profilu svoje brojne fotografije, među kojima je i njena smešna slika na kojoj nosi brkove. Glumica se na aplikaciji predstavlja pod inicijalom "C", ali je profil povezala sa svojom Instagram stranicom.

Raya je privatna i ekskluzivna mreža za upoznavanje koju je 2014. osnovao Danijel Gendelman. Rezervisana je samo za članove, a članstvo je restriktivno: mreži mogu da se pridruže jedino slavne osobe, istaknuta imena iz industrije i najveće zvezde interneta, i to kroz dugi proces odabira ili pozivnicu.

Sudeći po tome, Šarliz Teron bira isključivo poznatog, uspešnog muškarca. Možda se rukovodi time da će je takav partner bolje razumeti imajući u vidu njenu karijeru i slavu.

