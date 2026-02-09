Slušaj vest

Zvezda emisije This Morning, Ešli Džejms (38), otkrila je da je bila silovana u napadu pre skoro dve decenije, koji je i danas proganja „svakog dana“.

Ešli, koja je tada imala 21 godinu, rekla je da ju je silovao muški prijatelj dok je bila studentkinja na Notingem Univerzitetu. Prisetila se kako se napad dogodio nakon noćnog izlaska u klubu sa prijateljima, dok je bila bez svesti.

Zvezda je rekla da je odlučila da progovori sada kako bi se borila za bolju podršku žrtvama seksualnog zlostavljanja i da „promeni razgovor“ o silovanju.

Ešli je za The Mirror rekla:

„Dok sam bila na fakultetu, bila sam silovana. To je nešto o čemu nikada nisam govorila, a ipak o tome mislim svakog dana – naročito otkako imam decu. To je jedan od najgorih trenutaka u mom životu. Bilo je izuzetno traumatično. Ne pričam ovu priču da šokiram, već kao ogledalo koje pokazuje koliko su ovakva iskustva česta, ali i koliko je sistem podrške slomljen.“

Govoreći o tome zašto je odlučila da progovori o svom iskustvu, Ešli je rekla da je bila inspirisana hrabrošću francuske žrtve zlostavljanja Žizel Peliko.

U slučaju koji je izazvao globalni bes, 2023. godine otkriveno je da je Žizelin suprug Dominik drogirao svoju ženu i dopuštao desetinama muškaraca da je siluju dok je bila bez svesti, dok je on to snimao.

Otkriveno je da je u zlostavljanju učestvovalo više od 50 muškaraca, a nakon dugotrajnog suđenja u decembru 2024, 51 osoba, uključujući Dominika, osuđena je na zatvorske kazne.

Svi su proglašeni krivima za silovanje ili seksualno zlostavljanje, a kazne su se kretale od tri do dvadeset godina zatvora.

Reči Peliko, „Sramota mora promeniti strane“, imale su ogroman uticaj na Ešli.

Žizel Peliko Foto: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Majka dvoje dece rekla je da se nada da će njena priča pomoći u promeni narativa da su silovatelji samo „loše jabuke ili nepoznati ljudi u mračnim uličicama“.

Ona je naglasila da treba fokus staviti na to kako sprečiti muškarce da napadaju žene, umesto da se uči žrtve kako da izbegnu zlostavljanje.

Ešli je rekla da je potrebno napraviti promene u trenutnom sistemu podrške žrtvama seksualnog nasilja, ističući kako se žene često suočavaju sa gotovo jednakim osećajem srama i krivice kao i njihovi silovatelji.

Rekla je: „Seksualno zlostavljanje je oblast u kojoj i dalje postoji mnogo srama i tabua. Sistem i dalje ne podržava žene. Gotovo se čini da je žena više na sudu nego muškarac koji je optužen za silovanje.“

Ešli je svoju priču hrabro ispričala i u svojoj novoj knjizi. Silovanje nije prijavila.

„Nisam prijavila. Ne zato što sam mislila da mi policija neće verovati, već zato što muškarac nije bio neznanac u mračnoj uličici. Bio je prijatelj. Zbog toga sam jedinu krivicu prebacivala na sebe… godinama“, rekla je Ešli.

Ešli je sada politička i društvena reporterka na ITV u emisiji This Morning.

