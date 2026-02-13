Slušaj vest

Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, pojavila se na Gala večeri pod nazivom "Zalog od petnaest procenata" koja je upriličena u Paramount studijima u Los Anđelesu, događaju koji se zalaže za ekonomsku jednakost i podršku kompanijama u vlasništvu crnaca.

Ovog puta Megan je bila oličenje sjaja i glamura kada se pojavila na crvenom tepihu u kreaciji koja je sve ostavila bez daha.

Supruga princa Harija blistala je u prelepoj haljini bez bretela, toaleti iz Harbison Studia, roze- crnom modelu u duhu glamura starog Holivuda. U pitanju je haljina ravnog kroja sa crnim detaljima na dekolteu srcolikog izreza koji je inače omiljen kada je Megan Markl u pitanju.

Gornji deo haljine i suknja bili su u diskretnoj nijansi roze boje, a suknja maksi dužine skrojena tako da prati siluetu i ističe figuru zgodne glumice.

Uz haljinu Megan je ponela crni ogrtač sa rukavima koji su se spuštali niz leđa i skupljali oko njenih nogu, što je dalo dozu pravog holivudskog šarma, koji nije ostao neprimećen.

Savršeno usklađena, Megan je upotpunila izgled parom minđuša u obliku kapljica , koje su se slagale sa njenim smelim prstenom na kažiprstu. Megan nije želela da preteruje sa nakitom, pa je ovog puta izostavila ogrlicu, kako bi minđuše dobile zasluženu pažnju.

Još jednu stvar su primetili svi oni koji su pažljivo pratili šta je vojvotkinja obukla, a to su bile sandale, kako se činilo, broj manje nego što su joj bile potrebne. U nekom momentu se čak činilo da će joj noga "ispasti" iz njih, ali se to nije dogodilo. One su dale dozu elegancije i učinile da izgleda savršeno.

