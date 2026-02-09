Slušaj vest

Najstarija ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, Nort Vest, ponovo je privukla pažnju javnosti svojim ekscentričnim stilom. Tokom proteklih nekoliko meseci, dvanaestogodišnja Nort je na društvenim mrežama pokazivala svoje plave i šarene pletenice, zube ajkule i brojne pirsinge na licu i rukama.

Sada je Nort na Instagramu pokazala više od desetak pirsinga na ruci, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pogledjte u galeriji fotografije:

1/4 Vidi galeriju Nort Vest sa plavom kosom i brojnim pirsinzima na ruci Foto: Printscreen/ Instagram/ northwest

Kim objašnjava: sve je pod kontrolom

Kim je u emisiji svoje sestre Kloe, „Kloe u zemlji čuda“, objasnila da neki od njenih pirsinga mogu biti lažni i da ljudi nisu upoznati sa njenim pristupom roditeljstvu.

„Ljudi misle da sam previše popustljiva, da pokušavam da joj budem najbolja prijateljica, ali to nije slučaj. Nort ima mnogo pravila“, rekla je Kim.

„Jedino što joj dozvoljavam je da se izrazi na svoj način. Volim to kod nje, a ona bi to ionako uradila.“

Rijaliti zvezda je dodala da je Nort volela šarene pletenice i lažne pirsinge septuma još u vrtiću, tako da je današnji stil samo nastavak njene kreativnosti.

Nort Vest, Kim Kardašijan Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Call Her Daddy/YouTube / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Reakcije javnosti i kritike

Iako je Nortina kreativnost hvaljena, neki korisnici interneta bili su skeptični. Jedan komentator je napisao:

„Dermalni pirsing na ruci sa 12 godina je ludost. Slažem se da deca treba da se izraze, ali ovo je previše.“

Drugi su dodali:

„Ona je još uvek dete.“

Dok su drugi istakli da su neki od pirsinga lažni.

Nort se šali na svoj račun

Pogledajte u galeriji fotografije Nort Vest sa dijamantskim zubima:

1/4 Vidi galeriju Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta nosi dijamantske zube Foto: Printscreen/ Instagram/ northwest

Čini se da je Nort svesna reakcije javnosti. U pesmi „Pircing on My Hand (Ye Version)“, tinejdžerka je izrazila svoje mišljenje:

„Svi moji prijatelji imaju pirsinge, znam da nisam lenja. Ljudi su ljuti što sam mejnstrim.

Želim više pirsinga i tetovaža.

Volim plavu kosu, stavite je u pletenice. Muzika na visoko. Želim sto hiljada vratova.“

Kim o izazovima roditeljstva

Kim je ranije govorila o kritikama koje je Nort dobila zbog svog javnog života. U intervjuu za časopis „Call Her Daddy“, istakla je:

Pogledajte u galeriji fotografije Nort Vest sa tetovažama po licu:

1/4 Vidi galeriju Nort Vest sa tetovažama na licu Foto: printscreen/snapchat

„Deca prate trendove, i kada moja ćerka pokuša nešto da obuče, ponekad kažem: 'To više nikada nećemo nositi'. Nažalost, pravimo te greške pred celim svetom.“

Dodala je da, kao majka, učite zajedno sa svojim detetom, ali da Nort ostaje dobra i slatka devojčica koja uči iz iskustva.

„Ona me sluša, ali kada je u pitanju plava kosa - ako je želi, neka je ima. To je čini srećnom i nikada joj ne bih oduzela kreativnost“, zaključila je Kim.

