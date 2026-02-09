Ćerka Kim Kardašijan (12) ne prestaje da radi pirsinge: Ljudi zabrinuti za devojčicu, a njena majka se ovako brani
Najstarija ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, Nort Vest, ponovo je privukla pažnju javnosti svojim ekscentričnim stilom. Tokom proteklih nekoliko meseci, dvanaestogodišnja Nort je na društvenim mrežama pokazivala svoje plave i šarene pletenice, zube ajkule i brojne pirsinge na licu i rukama.
Sada je Nort na Instagramu pokazala više od desetak pirsinga na ruci, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.
Kim objašnjava: sve je pod kontrolom
Kim je u emisiji svoje sestre Kloe, „Kloe u zemlji čuda“, objasnila da neki od njenih pirsinga mogu biti lažni i da ljudi nisu upoznati sa njenim pristupom roditeljstvu.
„Ljudi misle da sam previše popustljiva, da pokušavam da joj budem najbolja prijateljica, ali to nije slučaj. Nort ima mnogo pravila“, rekla je Kim.
„Jedino što joj dozvoljavam je da se izrazi na svoj način. Volim to kod nje, a ona bi to ionako uradila.“
Rijaliti zvezda je dodala da je Nort volela šarene pletenice i lažne pirsinge septuma još u vrtiću, tako da je današnji stil samo nastavak njene kreativnosti.
Reakcije javnosti i kritike
Iako je Nortina kreativnost hvaljena, neki korisnici interneta bili su skeptični. Jedan komentator je napisao:
„Dermalni pirsing na ruci sa 12 godina je ludost. Slažem se da deca treba da se izraze, ali ovo je previše.“
Drugi su dodali:
„Ona je još uvek dete.“
Dok su drugi istakli da su neki od pirsinga lažni.
Nort se šali na svoj račun
Čini se da je Nort svesna reakcije javnosti. U pesmi „Pircing on My Hand (Ye Version)“, tinejdžerka je izrazila svoje mišljenje:
„Svi moji prijatelji imaju pirsinge, znam da nisam lenja. Ljudi su ljuti što sam mejnstrim.
Želim više pirsinga i tetovaža.
Volim plavu kosu, stavite je u pletenice. Muzika na visoko. Želim sto hiljada vratova.“
Kim o izazovima roditeljstva
Kim je ranije govorila o kritikama koje je Nort dobila zbog svog javnog života. U intervjuu za časopis „Call Her Daddy“, istakla je:
„Deca prate trendove, i kada moja ćerka pokuša nešto da obuče, ponekad kažem: 'To više nikada nećemo nositi'. Nažalost, pravimo te greške pred celim svetom.“
Dodala je da, kao majka, učite zajedno sa svojim detetom, ali da Nort ostaje dobra i slatka devojčica koja uči iz iskustva.
„Ona me sluša, ali kada je u pitanju plava kosa - ako je želi, neka je ima. To je čini srećnom i nikada joj ne bih oduzela kreativnost“, zaključila je Kim.
