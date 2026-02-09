Slušaj vest

Bed Bani (Bad Bunny), čije je pravo ime Benito Antonio Martínez Okasio, portorikanski je muzičar i šestostruki dobitnik Gremi nagrade, koji stvara muziku od 2013. godine, a sinoć je nastupio u poluvremenu finala Superboula.

Iako većinu svojih pesama snima na španskom, izrastao je u globalnu superzvezdu koju je teško zaobići - i da, on govori i engleski.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Bed Banija na Superboulu 2026:

1/12 Vidi galeriju Nastup Bed Banija na Superboulu Foto: Kindell Buchanan / PA Images / Profimedia, Kindell Buchanan, PA Images / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Bed Bani ima moćne hitove i albume koji ruše rekorde. U 31. godini već je nanizao zlata, platinasta, pa i dijamantna izdanja za pesme poput "Monaco", "Baile Inolvidable" i "Moscow Mule". Saradivao je s velikim pop imenima, među kojima su Kardi Bi i Drejk. Njegova pesma "I Like It", snimljena s Kardi Bi i Džej Balvinom 2018, postala je ogroman hit i pomogla Kardi Bi da 2019. osvoji Gremi za najbolji rep album. Album "Debí Tirar Más Fotos" iz 2025. ušao je u istoriju kao prvi album na španskom jeziku koji je osvojio Gremi za album godine. Striming platforma Spotify ga je više puta proglasila svojim najstrimovanijim izvođačem na svetu – 2020, 2021, 2022. i 2025. godine.

I na sceni je nezaustavljiv! Njegova turneja "World’s Hottest Tour" 2022. zaradila je oko 314 miliona dolara na 32 koncerta u Severnoj i 11 nastupa u Južnoj Americi. Prošlog leta u domovini, Portoriku, odradio je rasprodatu rezidenciju "No Me Quiero Ir de Aquí" (Ne želim da odem odavde), na kojoj se okupilo više od pola miliona ljudi, a ostrvu je donela milionske prihode. Nakon toga otišao je na turneju po Latinskoj Americi i Evropi, dok je Sjedinjene Države preskočio uz obrazloženje kako ga brine da bi stroža imigracijska politika mogla da oteža dolazak njegovim obožavateljima.

U galeriji pogledajte kako je Bed Bani izgledao na prošlonedeljnoj dodeli Gremi nagrada:

1/4 Vidi galeriju Bed Bani na dodeli Gremi nagrada 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

Bed Bani nije stran ni Superboulu: 2020. nastupio je u spektakularnom poluvremenu Superboula LIV uz Šakiru, Dženifer Lopez i Džeja Balvina. Osim toga, ima i sasvim neočekivanu strast: profesionalno rvanje. Visok 188 cm, pojavio se u World Wrestling Entertainmentu (WWE) i u jednom trenutku je držao titulu "24/7 prvaka".

Bed Bani Foto: Michele Eve Sandberg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ogromna popularnost

Njegov uticaj oseća se i u modi. Bed Bani ne prati trendove, on ih pokreće. Bio je jedan od supredsednika Met Gale 2024, ima unosno partnerstvo s Adidasom, a njegove patike obično se rasprodaju čim stignu online. Poznat je i kao glasni zagovornik LGBTQ+ zajednice, često se igra s rodnim kodovima i nosi androgenu, "fluidnu" garderobu.

Benito Bed Bani Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Oprobao se i u glumi. Više puta se pojavio u emisiji "Saturday Night Live", i kao voditelj i kao muzički gost. Igrao je u filmu "F9", devetom nastavku franšize "Paklene ulice", a imao je i ulogu u filmu Adama Sendlera "Happy Gilmore 2". Logično, proširio se i na videoigre: Bed Bani pozajmljuje glas i pojavljuje se u rvačkoj igrici WWE 2K23.

Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Konačno, čak ni gastronomija nije ostala po strani. Godine 2022. udružio se s poznatim "kraljem noćnog života" Dejvidom Gratmanom i u centru Majamija otvorio "Gekko", japanski stejkhaus koji spaja luksuz, selebriti atmosferu i njegov prepoznatljiv stil.

Ako vam je do sada Bed Bani bio samo ime s plejlista ili naslovnica, nakon svega je jasnije zašto se o njemu govori kao o jednom od najuticajnijih umetnika svoje generacije - i zašto je toliko prisutan u priči oko Superboula.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Milica burazer sprema iznenađenje na nastupu na Pesmi za Evroviziju