Nakon nastupa na poluvremenu Superboula 2026. godine, Bed Bani je dobio ogromnu podršku navijača širom sveta. Dok neki još uvek raspravljaju o detaljima njegovog nastupa, portorikanska zvezda je sada obrisala sve svoje objave na Instagramu.

Bed Bani briše objave, prestaje da prati korisnike

Trenutno, Instagram profil Bed Banija, čije je pravo ime Benito Antonio Martinez Okasio,ne prikazuje nikakve objave. Izgleda da je ili obrisao stare objave ili promenio podešavanja privatnosti. Takođe je prestao da prati sve na platformi, a njegova slika profila je takođe nestala.

Bed Bani nakon Superboula obrisao sve objave sa Instagrama i otpratio sve ljude Foto: Printscreen

Razlog za potez je još uvek nepoznat.

Korisnici društvenih mreža su brzo reagovali. Jedan je napisao na X (ranije Tviter):

„Bed Bani briše Instagram posle Superboula – ultimativno 'resetovanje vremenske linije'. To je univerzalni znak za 'Znam da sam pokvario internet'.“

Drugi je dodao:

„Da li je to zbog poruke koju je poslao tokom nastupa na Superboulu?“

A treći je napisao:

„Čoveče, on je promenio ljudsku istoriju.“

Još jedan komentator je istakao:

„Upravo je imao najveću scenu ikada, tako da šta god sledeće da izvede, svi će gledati, bez obzira da li im se sviđala emisija na poluvremenu ili ne.“

Donald Tramp kritikuje Bed Banija

Odmah nakon nastupa, predsednik SAD Donald Tramp oštro je kritikovao emisiju. Na platformi Truth Social, napisao je:

„Superboul poluvremenska emisija je apsolutno užasna, jedna od najgorih, IKADA! Nema smisla, to je napad na veličinu Amerike i ne odražava naše standarde uspeha, kreativnosti ili izvrsnosti.“

Tramp je dodao:

Donald Tramp iskritikovao nastup Bed Banija na Superboulu 2026 Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

„Niko ne razume ni reč koju ovaj čovek peva, a ples je odvratan, posebno maloj deci koja gledaju iz SAD i širom sveta. Ovaj nastup je udarac za našu zemlju, koja svakodnevno postavlja nove standarde i rekorde — uključujući i najbolju berzu i 401(k) fond u istoriji! Nema ničeg inspirativnog u ovoj haotičnoj predstavi na poluvremenu, a lažne vesti će je hvaliti jer nemaju pojma o stvarnom svetu. NFL mora odmah da promeni svoja smešna nova pravila početka. HAJDE DA AMERIKU PONOVO UČINIMO VELIKOM!“

Bed Bani šalje poruke jedinstva i ljubavi

Istovremeno, Bed Bani je iskoristio istorijski nastup da priredi potpuno španski šou i pošalje snažne poruke publici:

„Zajedno smo Amerika“ i „Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav“.

