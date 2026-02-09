Slušaj vest

Jedan od najpamtljivijih trenutaka poluvremena Superboula 60 bio je kada je Bed Bani sišao sa scene i uručio statuetu Gremi dečaku koji je, zajedno sa roditeljima, gledao prenos dodele muzičkih nagrada.

Gest je odmah zapalio društvene mreže, a ubrzo su se pojavile glasine da je u pitanju petogodišnji Lijam Koneho Ramos, dečak koji je nedavno dospeo u javnost zbog hapšenja njegovog oca od strane američke imigracione službe ICE.

Međutim, ova informacija nije tačna.

Bed Bani uručuje Gremi dečaku tokom nastupa na Superboulu Foto: Printscreen/Youtube

Mediji demantuju glasine: dečak nije Lijam Ramos

Kako je objavio NPR i drugi relevantni američki mediji, dečak koji se pojavio na Superboulu nema nikakve veze sa slučajem Lijama Koneha Ramosa. Ovu informaciju potvrdio je PR tim Bed Banija, kao i predstavnici porodice dečaka koji se pojavio u emisiji.

Prema dostupnim informacijama, dete koje je dobilo Gremi je mladi glumac, angažovan kao deo umetničkog koncepta predstave.

Emotivan trenutak i snažna poruka

Podsetimo se da je Bed Bani prošle nedelje osvojio Gremi za album godine za svoje izdanje „Debí Tirar Más Fotos“, prvi album na španskom jeziku koji je ikada osvojio ovu prestižnu nagradu.

Tokom nastupa, pevač je dečaku na španskom rekao:

„Uvek veruj u sebe.“

Mnogi su taj trenutak protumačili kao simbol nade, snova i nove generacije, posebno u kontekstu njegovih prethodnih političkih poruka.

Zašto se Lijam Ramos uopšte povezao sa ovom pričom?

Lijam Koneho Ramos je dospeo u žižu javnosti nakon što je 20. januara pritvoren sa ocem tokom operacije ICE u predgrađu Mineapolisa. Fotografije deteta sa rancem i kapom zeca, okruženog agentima, izazvale su burne reakcije i osude širom Sjedinjenih Država.

Dečakov otac, Adrijan Koneho Arijas, poreklom iz Ekvadora, ima zahtev za azil koji mu omogućava da ostane u Sjedinjenim Državama. Nakon sudske presude, otac i sin su pušteni iz pritvora i vraćeni u Minesotu.

Ice policija uhapsila je petogodišnjeg Lijama Koneha Ramosa Foto: Columbia Heights Public Schools

Bed Bani je ranije kritikovao ICE

Bed Bani je poznat po svojoj otvorenoj kritici američke imigracione politike, a tokom svog govora na dodeli Gremi nagrada poslao je jasnu poruku:

„Pre nego što zahvalim Bogu, reći ću: ICE napolje. Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci.“

Iako dečak sa Superboula nije Lijam, simbolika tog trenutka je ostala jaka — i jasno je zašto je internet pokušao da pronađe dublje značenje u tome.

