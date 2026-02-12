Slušaj vest

Ime novog Džejmsa Bonda već godinama je jedna od najvećih misterija u svetu filma. Nakon što je Danijel Krejg 2021. godine definitivno skinuo smoking, u opticaju su se našla brojna velika imena - od Henrija Kavila i Toma Kruza, preko Džejmsa Mekavoja, pa sve do Arona Tejlor-Džonsona i Kaluma Tarnera.

Danijel Krejg kao Džejms Bond Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

I taman kada se činilo da je trka otvorena za sve, britanski novinar Rob Šuter izazvao je pravi haos tvrdeći da konačnu odluku - neće doneti producenti, već Loren Sančez, supruga milijardera Džefa Bezosa.

„Ako te ona ne oseti – gotovo je“

Prema Šuterovim tvrdnjama, Loren Sančez je navodno postala „tiha sila“ u svetu Bonda nakon što je Bezos 2022. godine preuzeo MGM Studios, koji sada stoji iza budućih filmova o agentu 007.

„Sada je to njena odluka. Ako te ne oseti, gotovo je“, napisao je Šuter, dodajući da Sančez ima vrlo jasnu viziju kako novi Bond treba da izgleda i deluje.

Džejkob Elordi na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Laurent Lairys/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Navodno je odmah odbacila mladog australijskog glumca Džejkoba Elordija, uz komentar da „nije to to“, a kao idealnog Bonda zamišlja uglađenog, harizmatičnog i globalno privlačnog muškarca, bez „emocionalnog tereta“.

Daily Mail tvrdi: „Nema nikakve veze s izborom Bonda“

Međutim, ubrzo je stigao i hladan tuš. Daily Mail, pozivajući se na izvore bliske produkciji, demantovao je sve navode o njenoj umešanosti.

Loren Sančez i Džef Bezos na nedelji mode u Parizu Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

„Ne, ona ne bira sledećeg Džejmsa Bonda. I ne, neće biti Bond devojka - osim možda za Noć veštica“, rekao je jedan izvor.

Insajderi tvrde da Loren Sančez nije uključena ni u jedan projekat Amazon MGM Studiosa, iako godinama pruža podršku suprugu iza kulisa velikih produkcija.

Filmske ambicije postoje, ali Bond nije među njima

Ipak, Loren Sančez nije potpuno strana filmskom svetu. Pre dve godine se pisalo da je radila na nezavisnom psihološkom trileru „The Golden Door“, vrednom oko dva miliona dolara, ali je projekat na kraju - napušten.

