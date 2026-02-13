Slušaj vest

Bivša vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, ponovo se našla u centru pažnje nakon novih otkrića u vezi s Džefrijem Epstajnom, ali i zbog detalja o njenom raskošnom načinu života koji je godinama punio britanske tabloide.

Nekada prozvana "vojvotkinja od skandala", Ferdži je, prema pisanju britanskih medija, decenijama živela daleko iznad svojih mogućnosti.

Posebno je odjeknula informacija da je 2011. prihvatila zajam od 15.000 funti od Epstajna, a kasnije se saznalo da ju je osuđeni seksualni prestupnik finansirao i do 15 godina. Dokumenti iz Epstajnovih dosijea otkrivaju kako joj je organizovao luksuzna putovanja, smeštaj u SAD, te je čak plaćao skupe letove za nju i njene ćerke, princeze Beatris i Eugenju.

U svojoj knjizi "Sarah's Story: The Duchess who Defied the Royal House of Windsor", autori Kris Hačins i Piter Tompson razotkrili su nivo njenih preterivanja.

Razgovorima s osobljem na ogromnom imanju Saninghil stekli su uvid u njene brojne hirove, uključujući zahtev da joj osoblje pedantno pegla sve gaćice, brushaltere i najlon-čarape. Ako bilo koji komad veša nije mirisao na njen omiljeni omekšivač, naredila bi da se sve ponovo opere.

Bivša vojvotkinja takođe je insistirala da se svake večeri uz njen bračni krevet stave dve flaše s toplom vodom, naredivši osoblju da izmeri temperaturu vode kako bi bila tačno po njenom ukusu.

Ferdži je bila neumoljiva i u zahtevu da svakog jutra dobije sveže ceđeni sok od narandže, pri čemu su narandže morale da se cede u trenutku kad ona sedne za sto.

"Mogla je da oseti razliku ako je sok bio pripremljen ranije i odbila bi da ga pipne", dodali su Hačins i Tompson.

Sara i Endru, kojima su u međuvremenu oduzete kraljevske titule, navodno su trošili 300 funti nedeljno na povrće u Waitrose-u, dok je njihov zamrzivač bio pun sladoleda koje su retko dirali.

Čak je i njihov Džek Rasel, Bendiks, živeo u potpunom luksuzu – jedan prijatelj prisetio se kako je osoblje moralo da kuva psu - prave večere, jetru ili kobasice sa sosom.

Vrhunac luksuza bio je Saninghil Park, vila s 12 spavaćih soba koju je delila s donedavno princem Endrjuom. Kuća je imala heliodrom, bioskop, bazen, sobe za osoblje, panik-tastere i čak sklonište od bombi. Godišnji trošak samog obezbeđenja navodno je iznosio oko 300.000 funti, a enterijeri su bili ispunjeni hiljadama skupocenih poklona.

Međutim, Epstajn nije bio jedini izvor novca. Ferdži je godinama gomilala dugove, koji su već sredinom 90-ih premašivali 3,7 miliona funti.

Nakon razvoda od Endrjua 1996, Ferdži je još godinama živela u luksuzu, ali danas se situacija znatno promenila. Prema navodima britanskih medija, nalazi se u svojevrsnoj stambenoj krizi, nakon što su kraljevske titule oduzete Endrjuu, a povezanost s Epstajnom dodatno je narušila njen ugled.

Kako pišu izvori bliski porodici, budućnost Ferdži trenutno je neizvesna, a nekadašnji krug prijatelja i saveznika sve se više sužava. Priča o vojvotkinji koja je volela luksuz danas služi kao još jedan podsetnik koliko visoku cenu može imati život bez granica.

