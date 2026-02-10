Slušaj vest

Na sinoćnjem Superbolu u Santa Klari muzilčki producent Džej Zipojavio se sa ćerkama, Blu AJavi Karter(14) i Rumi (9). Njegov sin Sir Karter koga je dobio sa suprugom, slavnom pevačicom Bijonse, i ovaj put je ostao daleko od reflektora. Kako čuveni par ne krije od javnosti naslednice, skrivanje dečaka je okidač za razne teorije.

Pitanje šta se dešava sa sinom Bijonse i Džej Zija vodi se na društvenim mrežama godinama. Nakon sinoćenjeg Superbola gde su nastupali Bed Bani, Lejdi Gaga i Riki Martin, to se i dalje mnogi pitaju.

"Blu je ista majka. Kao da gledam Bijonse"

Nije bilo ni Bijonse koja je propustila i prošlogodišnji Superbol u Nju Orelansu, gde se Džej Zi takođe pojavio sa ćerkama.

Fotografije sa sinoćenjeg finala NFL-a prate komentari da Blu sve više liči na mamu ("ista je majka, kao da gledam Bijonse", dok su ranije poredili sa ocem, a da je Rumi preslikani tata.

Na to se nadovezuju opaske da poznati par oblači najstariju naslednicu kao da joj je 25., a ne 14 godina. Modni stil Blu Ajvi Karter bio je i ranije predmet sličnih kritika.

Da se Bijonse pojavila na Superbolu, čuđenje zbog izostanka Sira Kartera bilo bi još veće, ali svejedno komentarišu: "Zašto ne prikazuju sina? Stide ga se?".

Sin Bijonse i Džej Zija je velika misterija. I dok se njegove sestre, a naročito Blu, često viđaju na javnoj sceni, do sada je obavljeno svega nekoliko njegovih fotografija.

Blu često prati majku i oca na javnim događajima, učestvovala je na turneji Bijonse Renaissance World Tour i glumila u filmu The Lion King. Sestra bliznakinja Sira Kartera Rumi pojavila se kao najmlađa umetnica na Billboard Hot 100 listi zahvaljujući pesmi svoje mame "Protector" sa njenog Gremijem nagrađenog albuma "Cowboy Carter".

Majka Bijonse Tina Nouls ranije o misterioznom unuku za E!news rekla sledeće: "On je povučen, voli stvari sa brojevima, ali ne i modu, on je jako, jako pametan".

Dečak fotografisan posle mnogo godina

Bijonse je u čast sina svoj brend viskija nazvala SirDavis, a Džej Zi je 2017. za Rap Radar objasnio kako su odabrali imena za blizance: "Rumi je naš omiljeni pesnik, pa smo tako nazvali ćerku, a sin je kao pravi gospodin (Sir Karter)".

"Uložila sam veliki napor da ostanem verna svojim granicama i zaštitim sebe i svoju porodicu. Nijedan novac nije vredan mog mira", rekla je Bijonse za GQ 2024. i dodala: "Trudim se da idem na turneje samo kada moja deca završe sa školom. Uvek sam sanjala o tome da sa svojom porodicom obilazim svet i učimo o različitim jezicima, arhitekturi i načinima života".

Džej Zi je poručio: "Vreme je sve što imate. To je jedino što kontrolišemo. Kako provodimo svoje vreme. Svaka sekunda koju provedete daleko od razvoja onih koje ste doveli na svet, koje volite više od svega...Pa kako ćete provesti vreme? U mom slučaju, to je sve promenilo".

Reper i bivši prijatelj Bijonse i Džej Zija, Kanje Vest, zgrozio je javnost kada je prošle godine izjavio: "Čekajte, da li je neko video mlađu decu Džej Zija i Bijonse? Oni su reta*dirani. Bukvalno. Zato je vantelesna oplodnja blagoslov, hoćete li imati reta*dirano dete je stvar izbora". Naišao je na osudu javnosti, a čuveni par je zapretio tužbom zbog krajnje nedopustivog komentara.

Majka čuvene Bijonse Tina Nouls nije ostala imuna na ono što je Vest napisao: "Teško je ostati pozitivan i otmen pred neznanjem i zlom. Ali znam da bilo kakvo oružje napravljeno protiv mene ili moje porodice neće uspeti. Ova bitka nije moja, već Gospoda, znam da će Bog ovo srediti".

Ubrzo nakon toga dečak je fotografisan u Los Anđelesu, a nakon toga je ponovo nastalo zatišje.

Roditelji svakako imaju pravo da zaštitte privatnost svoje dece. Ipak, Bijonse i Džej Zi su odavno rešili da njihove ćerke odrastaju pred očima javnosti.

