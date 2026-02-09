Slušaj vest

Luis Hamilton i Kim Kardašijan bili su među brojnim slavnim osobama koje su se proteklog vikenda pojavile na Superboulu. Nakon šuškanja o njihovoj mogućoj vezi, čini se da su sada potvrdili glasine.

Viralni trenutak

Snimak para sa stadiona Levi's u Santa Klari brzo je postao viralan, a mnogi su njihov dolazak opisali kao prvi zajednički javni izlazak. Iako ni Hamilton ni Kardašijan nisu potvrdili da su u vezi, čitačica s usana Nikola Hikling je za Daily Mail iznela svoju interpretaciju njihovog razgovora, i - jao.

U galeriji pogledajte kako su Kim Kardašijan i Luis Hamilton izgledali na finalu Superboula:

Kim Kardašijan i Luis Hamilton na Superboulu 2026 Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema njenoj "analizi", Hamilton je u jednom trenutku navodno rekao Kardašijan: "Ne vodim bilo koju devojku mami. Mislim, upoznaćeš je jednog dana, jako je uzbuđena što će te upoznati." Hakling tvrdi da je Kardašijan na to reagovala tako što se "neprijatno promeškoljila na svom sedištu", a zatim kratko odgovorila: "OK."

Pošalice na internetu

Jasno je da je tvrdnja lažna i čisto napumpavanje nove romanse između zvezda, ali mnogi se i dalje pitaju šta je Hamilton rekao Kardašijanki, a cela priča je postala hit na internetu.


"Čitačica s usana ne bi pogodila šta pričaju ni da imaju mikfrone", "Ali šta joj je rekao? Deluju kao da jedva govore međusobno", "Nije me briga šta joj je rekao, njihov vajb je užasan, grozan su par" i "Kad smo kod mama, Kim na snimku izgleda kao pljunuta Kris", neki su od komentara.

