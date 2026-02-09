Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme Die With a Smile

Tokom svog nastupa na Superboulu 60, Bed Banije poveo publiku na nezaboravno putovanje kroz portorikansku kulturu, a posebno je uživao u jednom trenutku sa Lejdi Gagom.

Otprilike na pola 13-minutnog nastupa na stadionu Levis u Santa Klari, Gaga se pojavila pored portorikanskog hitmejkera.

Obučena u svetlo plavu haljinu, Lejdi Gaga je izvela verziju pesme „Die With a Smile“ inspirisanu salsom, a Bed Bani se očigledno zabavio, što su pokazali snimci sa scene i iza scene.

Fanovi su oduševljeni: Bed Bani je najveći fan Lejdi Gage

Prema izveštaju MARKE, pevač je „živeo svoj život“ plešući sa strane scene tokom pesme, pre nego što se vratio da nastavi svoj nastup sa Gagom.

Fanovi su primetili njegovu iskrenu radost:

„Bed Bani kada Gaga udari salsu: punim šaljenjem, bez zadržavanja.“

„Ovo je vrhunska energija 'Malog čudovišta'. Moj brat se zabavlja kao pravi fan na sceni.“

„Zaboravio je setlistu i ušao u režim potpunog fanatika. Bukvalno sam ja kada počne moja omiljena pesma.“

Mnogi su njegovu reakciju nazvali „slatkom“ i rekli su da su „ponosni na njega“.

Istorijski trenutak za muziku na Superboulu

Bed Bani, koji je prošle godine bio najstrimovaniji izvođač na Spotifaju, postao je prvi muzičar koji je u potpunosti nastupio na španskom na poluvremenu Superboula.

Iako nije plaćen za svoj nastup, portorikanski umetnik je posvetio svoj nastup poruci jedinstva i inkluzivnosti.

Pored Lejdi Gage, publiku su iznenadili i Riki Martin, Pedro Pasal, Kardi Bi, Karol G i Džesika Alba, koji su se pojavili u šokantnim kameo ulogama.

Kontroverze i kritike

Nisu svi bili oduševljeni. Džejk Pol ga je nazvao „lažnim Amerikancem“ na X-u, dok je Donald Tramp nazvao nastup „jednim od najgorih ikada“.

Kritika dolazi samo nedelju dana nakon što je Bed Bani poslao snažnu poruku Američkoj imigracionoj i carinskoj službi (ICE) na dodeli Gremi nagrada:

„Pre nego što zahvalim Bogu, želim da kažem – ICE napolje. Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci – mi smo ljudi i mi smo Amerikanci.“

