Kontroverzna pevačica Lejdi Gaga pojavila se u Santa Klari na Superboulu, gde je na poluvremenu nastupila zajedno sa zvezdom večeri Bed Banijem koji je oduševio svojim odabirom i otpevala pesmu "Die With A Smile".

Svojih pet minuta je imao i slavni Riki Martin, koji je zadivio izgledom mnogo više nego pesmom, ali to za njega i nije novost.

Lejdi Gaga Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Lejdi Gaga je za svoj performans odabrala asimetričnu plavu haljinu s volanima, koju je uklopila sa crvenim sandalama i crvenim detaljem na jednom ramenu. Prepoznatljiva plava kosa je i ovde bila njen zaštitni znak, a lice je zabrinulo mnoge.

I pored svega toga, u centru pažnje je bila njena mršavost, pa su je neki na mrežama prozvali "ozempik Lejdi Gaga".

Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme Die With a Smile
Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme Die With a Smile Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Da li je ovo AI Lejdi Gaga?", "Šta joj je s licem?", "Ozempik učinio svoje", bili su neki od komentara na mrežama.

Čini se da se, pored svega, Lejdi Gaga super zabavila iako mnogi pišu da ju je Bed Bani navodno pozvao da mu bude gost na sceni samo zbog toga što mu je ponestalo ideja.

(Kurir.rs/Superžena)
Bed Bani i Lejdi Gaga na Superboulu 2026
profimedia-1073294813.jpg
Lejdi Gaga, Gremi 2026
Majli Sajrus na Gremi nagradama dok Lejdi Gaga prima priznanje
