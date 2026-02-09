Slušaj vest

Kontroverzna pevačica Lejdi Gaga pojavila se u Santa Klari na Superboulu, gde je na poluvremenu nastupila zajedno sa zvezdom večeri Bed Banijem koji je oduševio svojim odabirom i otpevala pesmu "Die With A Smile".

Svojih pet minuta je imao i slavni Riki Martin, koji je zadivio izgledom mnogo više nego pesmom, ali to za njega i nije novost.

1/4 Vidi galeriju Lejdi Gaga Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Lejdi Gaga je za svoj performans odabrala asimetričnu plavu haljinu s volanima, koju je uklopila sa crvenim sandalama i crvenim detaljem na jednom ramenu. Prepoznatljiva plava kosa je i ovde bila njen zaštitni znak, a lice je zabrinulo mnoge.

I pored svega toga, u centru pažnje je bila njena mršavost, pa su je neki na mrežama prozvali "ozempik Lejdi Gaga".

Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme Die With a Smile Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Da li je ovo AI Lejdi Gaga?", "Šta joj je s licem?", "Ozempik učinio svoje", bili su neki od komentara na mrežama.