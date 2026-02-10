Na male ekrane stiže nova porodična drama puna smeha i tenzije: Alapače su spremne da vas totalno opčine
Uskoro počinje emitovanje nove humorističke serije „Alapače“, u produkciji Hype produkcije, realizovane u saradnji sa Telekomom Srbija. Reč je o dinamičnom sitkomu koji publici donosi spoj komedije, topline i svakodnevnih situacija u kojima će se lako prepoznati gledaoci svih generacija.
Radnja serije smeštena je u jednu stambenu zgradu i lokalni kafić simboličnog naziva „Ispod stola“, mesta na kojima se ukrštaju sudbine komšija, prijatelja i slučajnih prolaznika. Kroz njihove svakodnevne susrete, razgovore i nesporazume, serija gradi niz humorističnih zapleta, ali i dirljivih trenutaka koji podsećaju na važnost bliskosti i zajedništva.
I smeh i zabava
„Alapače“ kroz galeriju živopisnih likova oslikava život kakav jeste pun sitnih problema, smešnih obrta i iskrenih emocija. Upravo u toj prepoznatljivosti leži snaga serije, koja ne teži samo da nasmeje, već i da probudi osećaj topline i pripadnosti.
Projekat je rađen u prepoznatljivom Hype produkcijskom stilu, sa snažnim glumačkim ansamblom, dinamičnim dijalozima i pažljivo građenim situacijama koje balansiraju između komedije i svakodnevice.
Vesela ekipa
U glavnim ulogama pojavljuju se Stefan Usiljanin, Jovana Petronijević, Ksenija Đokić, Nadežda Kostić, Mikica Petronijević i Srđan Ivanović, koji svojim interpretacijama dodatno doprinose autentičnosti i šarmu ove priče.
Serija „Alapače“ uskoro stiže na male ekrane, sa ambicijom da postane nova omiljena porodična priča ona koja se gleda ne samo zbog smeha, već i zbog osećaja bliskosti, zajedništva i života kakav zaista jeste.