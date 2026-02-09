Slušaj vest

Nekoliko dana nakon što se Gislejn Maksvel sastala sa zamenikom državnog tužioca Todom Blanšom, osuđena trgovkinja decom i dugogodišnja devojka i pomagačica Džefrija Epstajn premeštena je iz saveznog ženskog zatvora u Talahasiju na Floridi u takozvani "zatvorski kamp" u Teksasu. Reč je o znatno prijatnijem okruženju sa minimalnim nivoom bezbednosti, smeštajem u stilu studentskih domova i manjim brojem čuvara, koje se ponekad naziva i "Klab Fed".

U njenom novom zatvorskom kampu uglavnom su smešteni nenasilni prestupnici, a navodno su tamošnji zatvorenici besni što moraju da dele prostor sa jednom od najzloglasnijih svetskih trgovkinja seksom i navodnom silovateljkom.

Ukidanje proceduralnog uslova i sumnje u privilegije

Gislejn u početku nije ispunjavala uslove za takav premeštaj zbog statusa seksualne prestupnice, a da bi se transfer realizovao, u Ministarstvu pravde morao je da bude ukinut jedan proceduralni uslov. Premeštaj deluje kao nagrada.

U galeriji pogledajte skandalozne fotografije Gislejn Maksvel:

1/8 Vidi galeriju Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Dok Donald Tramp pokušava da se spase posledica skandala sa Epstajnom, Gislejn se nalazi u najboljoj poziciji otkako je njen nekadašnji partner Epstajn 2019. godine umro u zatvorskoj ćeliji. Odjednom ima nešto što predsednik želi: mogućnost da kaže, istinito ili ne, da Tramp nije imao nikakve veze sa Epstajnovim zločinima. Predsednik, sa druge strane, ima nešto što želi Maksvel - mogućnost pomilovanja, piše Gardijan.

Centralna figura Epstajnove mreže zlostavljanja

Gislejn Maksvel oduvek je predstavljala mračno središte Epstajnove sage - žena koja je bila izuzetno posvećena organizovanju Epstajnovog života, olakšavanju njegovih putovanja, namamljivanju novih žrtava u njegove domove i koordinisanju seksualnog zlostavljanja tokom decenija. Navodne Epstajnove žrtve svedočile su da ih je Maksvelova vrbovala na javnim mestima, uključujući Trampov klub Mar-a-Lago u Palm Biču, kao i preko prijatelja. Navode da je pregledala njihova tela, dovodila ih u Epstajnove kuće, neprestano govorila o seksu i podučavala ih Epstajnovim seksualnim sklonostima. Takođe tvrde da su ih Epstajn i Maksvel ponekad "nudili" svojim prijateljima.

Pomilovanje i pitanje pravde

Pretpostavlja se Gislejn Maksvel da zna mnogo više nego što je do sada bila spremna da otkrije o tome koliko su moćni poslovni ljudi, političari i finansijeri znali i učestvovali u Epstajnovim silovanjima i trgovini decom. Ono što je manje jasno jeste šta je motivisalo tu ženu da omogućava zlostavljanje i zašto je toliko godina bila lojalna Epstajnu.

Porodično poreklo i odrastanje

Možda je takav život, posvećen udovoljavanju nižim željama muškaraca, oduvek bio njena sudbina. Kao deveto i najmlađe dete britanskog medijskog magnata, Maksvelova je bila mezimica svog oca, Roberta Maksvela, rođenog u Čehoslovačkoj. Odrasla je u Oksfordu, u groteskno bogatoj i duboko tragičnoj porodici. Jedan od njene starije braće doživeo je tešku saobraćajnu nesreću svega nekoliko dana nakon njenog rođenja i proveo je skoro deset godina u komi pre nego što je preminuo.

Otac joj je finansirao život, najpre u Londonu, a zatim u Njujorku, gde je veliki deo vremena provodila prateći slavne i bogate muškarce na društvenim događajima bogataša, koji su imali privid humanitarnih akcija. Čini se da nije imala veće ambicije od toga, uprkos obilnim resursima. Gislejn nikada nije pokazala naročite intelektualne ambicije, politički interes, poslovnu oštrinu ili opštu radoznalost. Fondacija za zaštitu okeana koju je osnovala postigla je malo i ugašena je nakon njenog hapšenja.

Odnos sa Džefrijem Epstajnom

Njena najveća strast nisu bili ni humanitarni projekti ni očev izdavački posao. Deluje da je njena prava strast bila pažnja muškaraca, a naročito to da privuče i zadrži pažnju Džefrija Epstajna. Iz onoga što je poznato o njihovom odnosu, njena odanost Epstajnu bila je snažna.

U galeriji pogledajte fotografije Džefrija Epstajna:

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Na suđenju 2021. godine tužioci su kao dokaz priložili njenu fotografiju na kojoj, sa dubokim dekolteom, masira Epstajnovo stopalo. Takav je bio njen odnos prema Epstajnu tokom čitave njihove veze - sluganski, gotovo obožavajući.

Upoznali su se krajem osamdesetih ili početkom devedesetih godina. Njen otac je preminuo krajem 1991. godine, navodno izvršivši samoubistvo u okeanu kod Kanarskih ostrva, na svojoj jahti nazvanoj Lejdi Gislejn. Ubrzo nakon toga otkriveno je da iz penzionih fondova koje je vodio nedostaju milioni dolara. Dvojica njene braće optužena su zbog navodne uloge u prevari, ali su kasnije oslobođena. Upravo u tom periodu sloma i ugroženog statusa Maksvelova je bila u romantičnoj vezi sa Epstajnom. On joj je bio finansijski oslonac i navodno joj je isplatio više od 30 miliona dolara. Jednoj žrtvi rekla je da joj je kupio kuću u Njujorku, svega nekoliko blokova od svoje. Do 1994. godine već je vrbovala i pripremala tinejdžerke za njegovo seksualno zlostavljanje.

Moguća opravdanja i ideologija "oslobođenosti"

Moguće je da je Maksvelova ono što je činila za Epstajna opravdavala kao svojevrsni fetiš, seksualni libertinizam koji je sa visine odbacivao moralne norme nižih slojeva. Mnogim ženama u to vreme govorilo se, a i one su to same sebi govorile, da je seksualna podložnost znak sofisticiranosti, da će, što su "oslobođenije", više ispunjavati muške želje. Sve su to, ipak, pretpostavke.

1/8 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: AP, Shutterstock, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia/New York State Sex Offender Registry, Handout / AFP / Profimedia

Pogledajte video: Snimci iz Epstajnovog telefona