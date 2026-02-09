Slušaj vest

Glumac Josif Tatić zauvek je ostao u srcima publike kao jedan od najomiljenijih domaćih glumaca. Preminuo je 2013. godine, a iza sebe je ostavio dve ćerke koje su obeležile njegov privatni život.

Njegova starija ćerka, Jelisaveta, rođena je iz braka sa bivšom suprugom Biljanom Dragović, poznatom kostimografkinjom. Mlađa ćerka, Hristina, rođena je kada je Josif imao 57 godina, sa drugom suprugom Bebom. Dolazak Hristine u njegovom životu u šestoj deceniji doneo je Josifu potpuno novu dinamiku i radost.

Josif Tatić sa ćerkom Hristinom Foto: Printscreen/RTS/TV lica kao sav normalan svet

Jelisaveta Tatić - naslednica talenta

Jelisaveta je po struci kostimografkinja, a ljubav prema ovom poslu nasledila je od svoje majke, Biljane Dragović. Pored rada u pozorištu, učestvovala je i u projektima kao što su "Sva ta ravnica", "Jagodići" i "Ulica lipa".

U detinjstvu je mnogo vremena provodila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP), čekajući da njeni roditelji završe s poslom, što je, kako je sama isticala, imalo ključnu ulogu u tome da se opredeli za ovu profesiju.

Porodična sreća i muzika

Danas je Jelisaveta udata za Nikolu Čuturila, muzičara koji je u periodu kada je zamenio Bajagu u grupi "Riblja čorba" bio jedan od najistaknutijih i najlepših muzičara u zemlji.

Jelisaveta Tatić Čuturilo - starija ćerka Josifa Tatića Foto: Printscreen/Facebook/Jelisaveta Tatic Cuturilo

"Sada, kada imam sina, vidim koliko ono čime se roditelji bave direktno i nepopravljivo oblikuje interesovanja deteta. To je tako prirodno… Doktorska deca upisuju medicinu, deca pravnika postaju advokati… Uvek bilo i biće," rekla je ranije za Avantartmagazin Jelisaveta Tatić Čuturilo.

Porodica je nekoliko godina živela u Londonu, a 2007. su se vratili u Beograd. Jelisaveta i Nikola imaju sina Dimitrija, koji je danas centralna radost njihovog života.

