Bakingemska palata je objavila da je spremna da sarađuje sa policijom u vezi sa istragom tvrdnji protiv Endrjua Mauntbatena-Vindzora, prenosi Sky News.

Policija trenutno ispituje navode da je bivši britanski trgovinski izaslanik delio poverljive dokumente sa Džefrijem Epstajnom dok je bio na dužnosti. Endrju Mauntbaten-Vindsor je uvek negirao bilo kakve neprikladne radnje povezane sa Epstajnom.

Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

"Kralj je jasno iskazao, kako rečima, tako i kroz nesvakidašnje postupke, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje se i dalje pojavljuju u vezi sa ponašanjem gospodina Mauntbatena-Vindzora", navodi se u saopštenju Palate.

"Iako su detalji konkretnih tvrdnji pitanje na koje treba da odgovori sam gospodin Mauntbaten-Vindsor, ako nas policija kontaktira, spremni smo da im pružimo podršku, što je i očekivano. Kao što je ranije istaknuto, Njihova Veličanstva su mislima i saosećanjem uz žrtve svih oblika zlostavljanja i nastavljaju da budu", dodaje se u saopštenju.

Mejlovi iz 2010. i razmena dokumenata

U najnovijim objavljenim dosijeima Džefrija Epstajna, pojavila se razmena mejlova od 30. novembra 2010. godine, koja sugeriše da je Endrju prosledio Epstajnu izveštaje sa svojih poseta Vijetnamu, Singapuru, Hongkongu i Šenženu, u okviru putovanja po Jugoistočnoj Aziji u to vreme.

princ Endrju Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Novi dokazi i fotografije

Objavljeni dokumenti takođe sadrže šokantne fotografije bivšeg princa Endrjua u kompromitujućim situacijama, dok prepiske ukazuju da su on i Džefri Epstajn bili bliski i provodili mnogo vremena zajedno.

Kralj Čarls, princ Endrju, Džefri Epstajn - kolaž fotografija
