Više od nedelju dana, prepiske američkog finansijera ne silaze sa naslovnih strana. Iz dana u dan pojavljuju se novi detalji koji dodatno produbljuju jednu od najmračnijih afera savremenog doba.

U februaru 2026. godine Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo je ogroman korpus dokumenata u slučaju seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna. Ukupan obim arhive premašio je 3.5 miliona dokumenata, što je odmah pokrenulo lavinu istraživanja novinara širom sveta u potrazi za poznatim imenima.

Ime Irine Šajk u Epstajnovim arhivama

Među hiljadama mejlova i rasporeda pažnju istraživača privukla je prepiska u kojoj se pominje ime manekenke Irine Šajk. Sam kontekst u kojem se njeno ime pojavljuje, u dokumentima finansijera optuženog za trgovinu maloletnicima, izazvao je brojne nedoumice i pitanja.

Dana 12. februara Epstajn je razmenjivao poruke sa prijateljem Irine Šajk, Ramzijem Elholijem, potvrđujući da bi voleo da se sastane sa slavnom manekenkom. Već narednog dana Elholija je kontaktirala Epstajnova asistentkinja.

"Džefri je ove nedelje u gradu i želeo bi da se sastane sa Irinom Šajk. Da li je Irina slobodna sutra, 14-og, u 17.30", napisala je Lesli Grof.

Sastanak koji nikada nije potvrđen

Nakon slanja poziva, Ramziju Elholiju je uključena stavka o susretu sa Irinom Šajk u Epstajnov raspored za 14. februar. Međutim, vreme nije bilo precizirano i označeno je kao "TBD" (to be determined - naknadno će biti utvrđeno). Otprilike sat vremena kasnije Grof je poslala ažuriranu verziju rasporeda u kojoj je sastanak i dalje bio bez tačno definisanog termina, uz napomenu da se čeka odgovor Elholija. Ovaj detalj ukazuje na to da konačan dogovor nikada nije postignut.

Ni u dosad objavljenim dokumentima, niti u javnim izjavama predstavnika Irine Šajk, ne postoji potvrda da je do susreta ikada došlo.

Dan kasnije Ramzi je ponovo dobio poruku od Epstajna: "Odakle je poznaješ? Izvini zbog svih ovih grešaka u kucanju."

Epstajn i veze sa Rusijom

Prema dostupnim dokumentima, interesovanje Džefrija Epstajna za Rusiju nije se završavalo na jednom imenu. U arhivama se pominju deseci ruskih gradova koje je finansijer posećivao ili u koje je slao svoje saradnike. Takođe, Epstajn je imao svoje "skaute" na teritoriji Rusije. U prepiskama se više puta pojavljuje ime biznismena i osnivača modnog centra Noa Models, Tigrana Hačatrjana. U jednom mejlu navedeno je da će na Epstajnovu vilu biti dovedeno 25 ruskih manekenki.

Ruske javne ličnosti u dokumentima

U ogromnoj arhivi pominju se i imena drugih poznatih ličnosti iz Rusije. Sastavljen je spisak "najpopularnijih žena" na kojem se našla i Ala Pugačova, ali je Epstajn lično odbio njeno uvrštavanje na listu gostiju svojih događaja. Član grupe "Ivanjuški internešnal", Kiril Andrejev, spominje se u sećanjima jedne od Epstajnovih žrtava u kontekstu događaja iz 1995. godine. Reditelj Timur Bekmambetov naveden je kao potencijalni gost takozvane "žurke umova" planirane na Kubi 2017. godine.

Mračna slika svetske elite

Za detaljnu analizu svih prepiski i dokumenata Džefrija Epstajna biće potrebno mnogo vremena. Svakim danom izlaze na videlo sve potresniji detalji iz života svetske elite.

Ostaje nepoznato kolike bi razmere njegovi zločini dostigli da nije bio uhapšen. Epstajnu su 2019. godine podignute optužnice za trgovinu maloletnicima radi seksualne eksploatacije, a u julu iste godine pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji. Zvanična istraga njegovu smrt okarakterisala je kao samoubistvo, ali mnogi u tu verziju ne veruju.

Ostrvo koje je postalo simbol užasa

Privatno ostrvo Džefrija Epstajna, Litl Sent Džejms, koje je kupio 1998. godine, postalo je ozloglašeno pod nazivima "Epstajnovo ostrvo" i "ostrvo pedofila". Prema navodima istražitelja, tamo su se održavale zabave na kojima su učestvovale maloletne devojke i svetski poznate ličnosti.

U objavljenim spiskovima gostiju pojavljuju se imena princa Endrjua, Bila Klintona, Donalda Trampa, Bila Gejtsa, Stivena Hokinga i brojnih drugih.

