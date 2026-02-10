Slušaj vest

Legendarna glumica Ketrin O'Hara iznenada je preminula krajem januara ove godine, a sada je objavljen i zvanični uzrok smrti. Mrtvozornik je istakao kako je neposredni uzrok bila plućna embolija. Reč je o začepljenju jedne ili više plućnih arterija krvnim ugruškom i uzrokuje otežano disanje, bol u grudima i ubrzan rad srca. Zahteva hitno lečenje antikoagulansima kako bi se sprečilo oštećenje pluća i smrt.

Iako strani mediji navode da je hitna pomoć pozvana u jutarnjim satima zbog problema s disanjem i glumica je prevezena bolnicu u Santa Monici, bila je u izuzetno teškom stanju i lekari su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, nisu uspeli spasu.

Dodatne pretrage mrtvozornika pokazale su i da je glumica imala karcinom rektuma, s kojim se borila poslednjih meseci. Njeno telo je kremirano, a posmrtni ostaci predati su njenom suprugu Bou Velču (74), za kog se udala 1992. i dobila dvojicu sinova.

