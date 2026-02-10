Slušaj vest

Ime Simone Manojlović ne prestaje da intrigira javnost otkako je preksinoć ponela krunu Mis Srbije 2026. Mlada lepotica izazvala je ogromnu pažnju javnosti, a posebno je zanimljiva činjenica da dolazi iz malog mesta u Vojvodini koje broji svega oko 2.700 stanovnika.

Simona je rođena u Ravnom Selu, u Južnobačkom okrugu, a nakon proglašenja nije krila iznenađenje zbog pobede na prestižnom izboru. Kako je sama priznala, nije očekivala da će upravo ona biti ta koja će ove godine predstavljati najlepše lice Srbije.

Pojavila se u spotu Adija Šoše

Zanimljivo je i to da Simona Manojlović nije nepoznata javnosti. Prošle godine sarađivala je sa pevačem Adijem Šošeom, kada se pojavila u njegovom muzičkom spotu za pesmu „Tuđa“, što je mnogima promaklo sve do sada.

Ovako je izgledala sa 18 godina

Od trenutka kada je ponela titulu Mis Srbije, društvene mreže su se usijale, a posebnu pažnju privukle su fotografije sa njenog profila, na kojima se vidi kako je Simona izgledala pre nekoliko godina, sa samo 18.

Simona Manojlović kao tinejdžerka Foto: printscreen/nstagram/manojlovicsimona

Ono što je oduševilo veliki broj ljudi jeste činjenica da na svom licu nije radila apsolutno ništa, već da je krasi potpuno prirodna lepota, što je danas prava retkost na izborima ovog tipa.

