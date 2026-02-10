Slušaj vest

Predmet koji svi imamo kod kuće – bela plastična stolica – preko noći je postala globalna senzacija. Ono što se decenijama smatralo simbolom jeftine proizvodnje i masovne plastike, sada je u fokusu svetskih dizajnera, umetnika i muzičkih zvezda.

Ako pogledate svoje dvorište, terasu ili baštu obližnjeg kafića, gotovo sigurno ćete videti jednu. Bele, često izbledele od sunca, lagane i napravljene od jednog komada, ove stolice su verovatno najrasprostranjeniji komad nameštaja ikada proizveden.

Riki Martin na Superboulu sedi na beloj stolici
Riki Martin na Superboulu sedi na beloj stolici Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Mi ih jednostavno nazivamo – plastične stolice. Dizajneri ih poznaju kao „Monoblok“, ali ostatak sveta ih sada gleda potpuno drugačijim očima.

Bed Bani ih je vratio u centar pažnje

Razlog za globalnu pomamu leži u novom albumu latino superzvezde Bed Banija, dobitnika Gremija, pod nazivom „Debí Tirar Más Fotos“ (Trebalo je da napravim više fotografija). Dve bele plastične stolice našle su se u centru vizuelnog identiteta albuma, a njihova popularnost je dodatno eksplodirala kada su se pojavile na – Superboulu.

Polgedajte u galeriji nastup Riki Martina na Superboulu:

Riki Martin Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Tokom spektakularnog nastupa na finalu sezone NFL-a, ove stolice su postale deo scenografije, a Riki Martin, koji se pridružio Bed Baniju kao specijalni gost, seo je na njih. Dve obične stolice – i svi su pričali o njima.

Zašto dve bele stolice?

Na omotu albuma nema luksuznih vila, brzih automobila ili skupog nakita. Samo trava i dve bele plastične stolice. Za kritičare časopisa Wallpaper, ovo je bio briljantan potez.

Ove stolice su, kako kažu, „kulturna skraćenica“ – simbol večeri provedenih ispred kuće, razgovora sa komšijama, porodičnih okupljanja, ali i sećanja na one kojih više nema.

Pogledajte u galeriji još fotografija sa nastupa Bed Banija:

Nastup Bed Banija na Superboulu Foto: Kindell Buchanan / PA Images / Profimedia, Kindell Buchanan, PA Images / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Od Portorika do Srbije – isti simbol

Iako su za Bed Banija duboko ukorenjene u portorikanskoj kulturi, stručnjaci ističu da je poruka univerzalna. Bela plastična stolica je, kako kažu, „stolica za svakoga“ – prisutna svuda, od Švedske do Sudana, od Njujorka do svakog srpskog dvorišta.

Veliki brendovi poput Burger Kinga i Kroksa brzo su prepoznali talas nostalgije i počeli da koriste motiv plastične stolice u svojim kampanjama, igrajući na kartu autentičnosti i zajedničkog sećanja.

