Blejk Garet, nekadašnja dečja zvezda, najpoznatiji po ulozi u filmu "Kako jesti pržene crve“ (How to Eat Fried Worms), preminuo je u 33. godini.

Blejk Garet preminuo je u nedelju, a njegova porodica trenutno čeka rezultate obdukcije kako bi se utvrdio zvaničan uzrok smrti.

Njegova majka se oglasila za TMZ i otkrila da se njen sin nedavno razboleo, te da su mu lekari dijagnostikovali herpes zoster.

Kerol Garet je ispričala da je Blejk prošle nedelje primljen u hitnu pomoć u Oklahomi nakon što je trpeo "intenzivne bolove“, a potom mu je potvrđena dijagnoza herpesa zoster.

Prema njenim rečima, veruje da je njen sin možda "samoinicijativno uzimao lekove kako bi se izborio sa bolovima izazvanim virusnom infekcijom“, te smatra da je njegova smrt mogla biti tragična nesreća.

Blejk, koji je bio iz Tulse u Oklahomi, ranije je imao problema sa zavisnošću, ali je već neko vreme bio trezan. Njegova porodica naglašava da je poslednje tri godine "živeo zaista dobrim i stabilnim životom“.

Rođen je u Ostinu, u Teksasu, a javnosti je poznat po brojnim ulogama koje je ostvario još kao dete.

Već na početku karijere dobijao je glavne uloge u lokalnim produkcijama, poput "Aladin i njegova čarobna lampa" i „Peanuts: Omaž Čarliju Braunu“.

Sa samo 10 godina krenuo je na turneju sa velikom predstavom "Barni – Šareni svet: međunarodna turneja“.

Upravo nakon toga je primećen i lansiran u zvezde, kada je 2006. godine dobio ulogu Plaga u filmu "Kako jesti pržene crve“.

Zahvaljujući ovoj ulozi, osvojio je nagradu Young Artist Award za najbolju mladu glumačku postavu.

