Sara Aspin, koja je imala dvoje dece sa Blejkom Filder-Sivilom nakon što je njegov brak sa Ejmi Vajnhaus okončan, pronađena je mrtva u svom domu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a vlasti istražuju okolnosti njene smrti.

Veza sa Blejkom Filder-Sivilom

Sara Aspin započela je vezu sa Filder-Sivilom 2011. godine, dve godine nakon završetka njegovog braka sa Vajnhaus, a veruje se da su ostali zajedno do 2018. godine.

Njih dvoje upoznali su se tokom rehabilitacije i zajedno imaju dvoje dece. Sara je ranije, 2011. godine, optužila Vajnhaus da je slala seksualne poruke Filder-Sivilu i upozorila pokojnu pevačicu da se drži podalje od njega. Tada je, prema navodima NME-a, rekla: "Treba da drži ruke dalje od njega, on je moj i mi smo sada porodica."

Problemi sa zakonom i smrt Ejmi Vajnhaus

Tokom veze Sare Aspin i Blejka Filder-Sivila, on je odslužio kaznu zatvora od 32 meseca zbog provale i kršenja zakona o vatrenom oružju. Otprilike u isto vreme, Ejmi Vajnhaus pronađena je mrtva u svom domu, a uzrok smrti bilo je trovanje alkoholom. Imala je 27 godina.

Pronalazak tela i policijska istraga

Sara Aspin je nedavno pronađena mrtva u svom domu, ali uzrok smrti još uvek nije poznat. Njeno telo pronađeno je u kući u Svilingtonu, blizu Lidsa, u subotu, 7. februara, prenosi Miror. Njena ćerka, Melodi-Rouz Hempšir, oglasila se na internetu i napisala:

"Nemam reči. Volim te toliko, mama. Počivaj u večnom miru, moja prelepa mama. Deluje nestvarno. Samo želim da si ovde i da mogu da pričam s tobom o tvojim ludim dogodovštinama. Život će biti tako dosadan bez tebe", napisala je njena ćerka Melodi-Rouz Hempšir na internetu.

Vlasti istražuju "neobjašnjene" okolnosti smrti.

"Policajci su pozvani na adresu u ulici Primrouz Hil Drajv u 6:38 časova ujutru nakon prijave zabrinutosti za bezbednost. Ženu su na licu mesta zbrinuli bolničari, ali je preminula ubrzo nakon toga. Njena smrt se trenutno vodi kao neobjašnjena," portparol policije izjavio je:

Pripadnici policije i forenzičari ostali su na imanju sve do kasnih večernjih sati u nedelju. Muškarac koji je zatečen na lokaciji takođe je uhapšen, ali njegovo krivično delo nije povezano sa smrću Sare Aspin.

Izjave komšija

Jedan komšija izjavio je da se Sarin život "ponovo raspao". Prema navodima Mirora iz Velike Britanije, rekao je: "Imala je uspone i padove. Rodila je još jednog sina i delovalo je da okreće novi list. Ali onda se sve ponovo raspalo i bilo je mnogo policijske aktivnosti, sa razbijenim prozorima."

Reakcija na smrt Ejmi Vajnhaus

Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Sara Aspin je ranije, 2011. godine, govorila o smrti Ejmi Vajnhaus, koja se dogodila u julu te godine. U emotivnom stanju, otkrila je da je Filder-Sivil bio "slomljen" zbog smrti bivše supruge.

"On je potpuno slomljen i devastiran. Ne može da prihvati da je mrtva i da je nikada više neće videti. Blejk me je pozvao u subotu nakon što su mu zatvorske vlasti saopštile da je umrla. Nisam mogla da ga utešim. Bio je u potpunom šoku", rekla je za The Sun i dodala: "Blejk je otac našeg sina. Ali videla sam njega i Ejmi zajedno i znam da su bili zaista zaljubljeni i da su bili srodne duše. Ona ga je uvek volela i on je uvek voleo nju - ali jednostavno nije moglo da funkcioniše. U suštini, nisu mogli da žive jedno s drugim, ali ni jedno bez drugog. Teško mi je što znam da ju je i dalje voleo, ali razumem njegova osećanja," pričala je Sara pa nastavila:

"Mislim da Ejmi nije mogla da preboli činjenicu da smo Blejk i ja dobili sina Džeka. To ju je jako pogodilo. Ipak, bila bi fantastična majka, uprkos svim svojim problemima. Ono što se dogodilo je toliko tragično - potpuni gubitak."

Burna ljubav Ejmi Vajnhaus i Blejka Filder-Sivila

Romansa između Ejmi Vajnhaus i Blejka Filder-Sivila trajala je četiri godine. Upoznali su se 2005. godine, a već nakon mesec dana Ejmi je istetovirala njegovo ime na grudima. Prvi put su se razišli kada se Blejk vratio bivšoj devojci. Međutim, ubrzo su se ponovo spojili i venčali u Majamiju 2007. godine. Filder-Sivil je podneo zahtev za razvod u januaru 2009, navodeći preljubu, a razvod je okončan u julu iste godine. Njihov brak bio je obeležen borbom sa alkoholizmom i zavisnošću od narkotika. Ejmi Vajnhaus je napisala svoje hitove "You Know I'm No Good" i "Back to Black", inspirisane njihovom burnom vezom.

