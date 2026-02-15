Slušaj vest

Kloi Kardašijanje u svom podkastu „Khloe in Wonder Land“ otkrila kako ona i sestre - Kurtni, Kim, Kendal i Kajli, regulišu novčane obaveze među sobom. Iako sve imaju mnogo para, one paze da ne iskorišćavaju jedna drugu.

Kloi Kardašijan je rekla da ne koriste aplikacije za plaćanje, već se uvek smenjuju u plaćanju, tako da nijedna sestra ne ostane zakinuta. Dala je primer kada je kupila odeću za Kiminu decu i odbila da joj Kim vrati novac, naglašavajući da je važno poštovati se i ne računati na tuđe bogatstvo.

Kada su u pitanju raskošne proslave, poput božićnih zabava koje ponekad koštaju i više od milion dolara, Kloi i Kris Džener kažu da uvek dele troškove po principu „jednako za sve“, što im omogućava da pripreme impresivne poklone i proslave bez stresa.

Čak i među milionerima, poštenje i međusobno poštovanje u finansijama ostaje na prvom mestu. To je važno životno pravilo.

(Kurir.rs/Najžena)

