Slušaj vest

Pevačica Bruk Džozefson objavila je da se razvodi od supruga, producenta serije "Kosti", Berija Džozefsona, nakon što se njegovo ime pojavilo u dokumentima povezanim sa Džefrijem Epstajnom. Par, koji ima dvoje dece i venčao se 2007. godine, razišao se u decembru 2024.

Objave na Instagramu i poruka javnosti

Bruk (46) je vest potvrdila na Instagramu, nekoliko dana nakon što je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država 30. januara objavilo prepisku između njenog 69-godišnjeg supruga i pokojnog, osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

"Beri Džozefson i ja prolazimo kroz razvod", napisala je, dodajući da je "spremna da podeli lične vesti u svetlu nedavnih događaja". Takođe je naglasila je da tokom celog braka nije znala za Berijeve veze sa Džefrijem Epstajnom.

"Molim vas za privatnost i molitve za mene i našu decu u ovom periodu", poručila je, zahvalivši svima koji su pokazali razumevanje i saosećanje.

Otkrivena prepiska sa Džefrijem Epstajnom

Nedavno objavljeni dokumenti otkrivaju čestu komunikaciju između Epstajna i Džozefsona, a među temama razgovora bili su žene i novac. Razmena poruka odvijala se godinama nakon što je Epstajn 2008. priznao krivicu za podsticanje maloletnice na prostituciju. U jednoj poruci iz februara 2011. Epstajn je pitao Džozefsona da li mu u Njujorku može pronaći nekoliko neverovatnih devojaka u ranim dvadesetim godinama.

"Imam "pravu" devojku. Mlada je, zgodna i ima neverovatno poprsje," napisao je Džozefson i opisao ju je kao "pametnu, iako ne briljantnu, ali veoma sposobnu", dodajući: "Učiniće sve što treba i ćutaće. Tačka."

Audicije, ponude i kompromitujuće poruke

U poruci iz februara 2013. Džozefson je Epstinu napisao: "U ponedeljak biram devojke za svoj pilot, ako želiš da svratiš do moje kancelarije". Dokumenti takođe pokazuju da je, nakon što nije angažovao žene koje je Epstajn predlagao, Džozefson poručio da će "učiniti sve da se iskupi".

"Ceo proces audicije je surov, težak i često pun razočaranja", objasnio je u jednoj od poruka.

U galeriji pogledajte fotografije Bruk Džozefson i njenog supruga, producenta:

1/4 Vidi galeriju Bruk Džozefson sa suprugom Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Finansijske pozajmice

Otkriveno je i da je Džozefson od Epstajna pozajmio 120.000 dolara 2011. godine, kao i dodatnih 215.000 dolara 2013. godine. Oba zajma su kasnije vraćena. Nakon druge otplate, Džozefson je Epstinu napisao: "Ne mogu ti opisati koliko cenim tvoje prijateljstvo."

Izjava Berija Džozefsona: "Sramim se"

Beri Džozefson je ranije ovog meseca za časopis Varajeti izjavio: "Nisam znao ništa o njemu. Kako su informacije izlazile na videlo, potpuno sam se distancirao."

Nakon objavljivanja dokumentacije izrazio je duboko žaljenje zbog komunikacije sa Epstajnom, koji je u avgustu 2019. pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji.

"Ne postoji opravdanje za ono što sam pisao u nekim imejlovima. Jezik je bio sirov i nezreo, i sramim se", rekao je.

Bruk Džozefson sa suprugom Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Dodao je da, uprkos tome što je bio na društvenim događajima sa Epstajnom i što je Epstajn dva puta posetio snimanja njegovih serija, nikada nije putovao s njim privatnim avionom, posetio njegovo ostrvo niti ga video u društvu maloletnica.

Završna poruka i izvinjenje

"Tokom svojih 47 godina u industriji zabave upoznao sam hiljade ljudi. Moje najveće žaljenje, bez ikakve konkurencije, jeste to što sam glupo poverovao njegovim poricanjima i lažima. Izvinjavam se svima koje je ova, očigledno užasna i izopačena osoba, povredila," zaključio je.

Pogledajte video: Snimci iz Epstajnovog telefona