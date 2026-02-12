Slušaj vest

Svake godine, ljudi širom sveta s nestrpljenjem isčekuju Superboul, većina zbog fudbala, ali ima i onih koji gledaju sve samo da im ne bi promakao nastup na poluvremenu, jer se tada može očekivati neočekivano.

Upravo u ovo vreme često se setimo kontroverznog nastupa na poluvremenu Superboula 2004. godine o kojem je tada pričao ceo svet. Razlog su bile gole grudi Dženet Džekson, koja je nastupila sa Džastinom Timberlejkom.

Nakon što su njene gole grudi došle u centar pažnje skandal je poprimio svetske razmere i dobio čak i svoje ime "Niplgejt". I dok su mnogi vodili polemiku oko tog događaja, pevačica je, čini se, dobila baš ono što je tražila - svu pažnju usmerenu samo na sebe.

I ove godine Superbol privlači pažnju javnosti i milione gledalaca, pa je sad pravo vreme da se prisetimo šta se to tada zapravo dogodilo.

Nipplegate - kontroverzni događaj koji je potresao svet

Prvog februara 2004, tokom poluvremena Superboula XXXVIII, desio se incident tokom nastupa pevačice Dženet Džekson i Džastina Timberlejka. Tokom nastupa Džastin je, slučajno, povukao deo njene odeće i bljesknula je njena dojka, koja je bila prekrivena zlatnim flasterom u obliku sunca i čitav auditorijum je ostao bez teksta.

Incident, poznat kao "nipplegate", bio je razlog zbog kojeg je i uvedeno pravilo petosekundnog kašnjenja u prenosima uživo. Nažalost, Dženetina karijera je ozbiljno oštećena, a njen nastup na Gremijima je bio otkazan.

Ubrzo su se pojavili natpisi da je ceo događaj insceniran radi publiciteta – što su i Dženet i Timberlek negirali. Ona se izvinila, tvrdeći da je incident bio nenameran. Objasnila je da je Timberlejk trebao samo da spusti gornji deo odeće, a da crveni čipkani grudnjak ostane netaknut.

Dženetine kostime tada je kreirao poznati dizajner Aleksandar Mekvin.

- Ne krivim ga; nije on pocepao odeću. Aleksandar je jednostavno genije u onome što radi.

U januaru 2018. otkriveno je da je Džejson zamolila stilistu Marčela Garzona da prepravi kožnu odeću koju je ponela u Hjuston za nastup, potpisavši ugovor o neotkrivanju informacija pre prepravke.

Takođe, u aprilu 2021, stilista poznatih ličnosti Vejn Skot Lukas tvrdio je da je Timberlejk zapravo orkestrirao incident, kako bi zasenio nastup svoje bivše devojke Britni Spirs na MTV Video Music Awards, gde je ona poljubila Madonu.

Ovu verziju kasnije je potvrdio i USA Today, izveštavajući da je Lukas viđen kako vikend pre Superboula kupuje zlatni štitnik za bradavice, govoreći prodavcu:

- U redu, gledaj poluvreme… na kraju vas čeka iznenađenje.

U dokumentarcu "Kvar: Ponižavanje Dženet Džekson" iz novembra 2021, bivša rediteljka Superboula Bet Makarti-Miler i producentkinja Sali Fratini potvrdile su da je Timberlek upoznat sa novom koreografijom samo 20 minuta pre nastupa.

Mnogi ljudi su to videli, ali bilo je i više miliona onih koji nisu. U to vreme nije postojala mogućnost da se emisija vrati i ponovo pogleda, osim ako je niste unapred snimili.

Iako svakako nije bio prvi takav slučaj, ovaj nastup na poluvremenu verovatno je najjači primer moći "straha od propuštanja", koji je danas postao jedan od temelja savremenog marketinga.

Jedna od osoba koja je bila frustrirana što je propustila događaj (koji će postati jedan od najpoznatijih te godine) bio je Džaved Karim, tada zaposleni u kompaniji PayPal. Karim nije gledao nastup na poluvremenu i nije uspeo da pronađe nijedan snimak incidenta na internetu.

Upravo zbog toga, on i njegovi prijatelji Stiv Čen i Čed Harli počeli su da rade na kodu za veb-stranicu na koju bi ljudi mogli da postavljaju sopstvene video-sadržaje. Ta stranica je ubrzo postala YouTube, koji je pokrenut nedugo zatim.

Kada je YouTube zaživeo, doživeo je ogroman uspeh, delom zahvaljujući ljudima koji su tražili snimke nastupa Dženet Džekson i Džastina Timberlejka. Samo godinu dana kasnije, Google je prepoznao potencijal platforme i kupio je za više od 1,5 milijardi dolara.

Nažalost, dok su Karim, Čen i Harli imali ogromnu korist od incidenta, Dženet Džekson je ponela najveći teret kritika. Objavila je album nekoliko nedelja kasnije i, iako su prodajni rezultati na kraju bili solidni, naredna dva izdanja smatraju se među njenim najmanje uspešnim.

Njena karijera se nikada u potpunosti nije oporavila od štete koju je prouzrokovao slučaj na Superboul sceni.

VIDEO: Džastin Timberlejk