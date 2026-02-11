Slušaj vest

Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a, ovogodišnje izdanje festivala rezultat je planskog i timskog rada, sa jasnom idejom kontinuiteta, ali i otvorenosti ka inovacijama koje prate savremene tokove muzičke industrije i televizijske produkcije.

Sandra Perović Foto: Gordan Jović/ Rts

- Festival Pesma za Evroviziju 2026 rezultat je timskog rada iskusnih televizijskih profesionalaca i kreativaca, okupljenih oko ideje kontinuiteta festivala koji se razvija u skladu sa standardima savremenog evropskog muzičkog takmičenja. Vizuelni identitet ove godine oblikovan je u duhu retrofuturizma – estetskog i umetničkog pravca koji spaja prošlost i budućnost. Taj pristup podrazumeva savremeni dizajn i modernu produkciju okrenutu ka budućnosti, ali sagledanu iz perspektive nostalgije i sećanja, jer ovo je godina jubileja – sedam decenija Evrovizije.

Logo festivala je redizajniran, a prvi put sve pesme plasirane na YouTube-u, prate i namenski video-sadržaji, zamišljeni kao svojevrstan uvod u PZE 2026 i najava ukupne atmosfere festivala. Kao nacionalni muzički izbor, Pesma za Evroviziju danas okuplja veliki krug poštovalaca, ne samo u Srbiji, već i širom Evrope“, izjavila je Sandra Perović za Danas.

PZE 2026 Foto: Youtube printscreen/RTS Pesma Evrovizije - zvanični kanal



PZE26 se tako prvi put predstavlja kao multiplatformski projekat, u kojem televizijski prenos dobija snažnu digitalnu nadgradnju. Prateći video-sadržaji objavljeni na Jutjub platformi imaju za cilj da publici približe izvođače, pesme i vizuelni koncept festivala još pre početka takmičenja, čime se dodatno gradi narativ i očekivanje oko samog događaja.

(Kurir.rs/Danas)

Video: Sandra Perović primila nagradu