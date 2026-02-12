Slušaj vest

Maraja Keriopčinila je svet na otvaranju ZOI, a na mrežama je postala predmet podsmeha, nakon što je otkriveno da je tokom nastupa koristila teleprompter na kojem su italijanski stihovi bili ispisani fonetski.

U galeriji pogledajte kako je Maraja Keri izgledala na ZOI:

Maraja Keri na otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Italiji Foto: Robin Utrecht / Sipa Press / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Snimak pevačice (56) kako čita reči pesme "Nel Blu Dipinto di Blu", poznatije kao "Volare", kruži internetom, a na teleprompteru se vidi fonetski zapis italijanskog teksta. Na teleprompteru je pisalo: "Ay-een-comb-een-chah-voh. Voh-lah-reh".

U komentarima su se ređale reakcije da je na otvaranju trebalo da peva neko ko je Italijan, poput Bočelija, ali i sledeće: "Ovo je kao pica sa ananasom, ne valja".

Video koji kruži mrežama samo je "šlag na tortu" na glasine da je Maraja pesmu izvela na plejbek. Direktorka ceremonije otvaranja Marija Lura Laskone je dobila pitanje da li je pevala uživo, i odgovorila da je postojao unapred snimljen materijal, ali odbila da odgovori da li je korišćen ili je pevačica nastupala uživo, prenosi "Gardijan".

(Kurir.rs/Mondo)

