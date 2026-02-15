Slušaj vest

Riki Martin bio je i ostao miljenik svetske publike. Videlo se to i na Superbolu. Mnogi mu ne bi dali 53 godine jer, činjenica je, izgleda znatno mlađe. Da li je za to zaslužna dobra genetika ili plastična hirurgija?

Slavni pevač ističe da nije posećivao plastičnog hirurga i da mladalački izgled duguje neinvazivnim tretmanima, pažljivoj nezi kože i zdravim navikama. Međutim, više stručnjaka reklo da je da dosta toga ukazuje da je Riki Martin uradio fejslifting, kao i da je na vratu obavljena procedura zatezanja kože. Promene oko ušiju i na bradi su, prema njihovim rečima, pokazatelji zahvata.

Stručnjaci napominju da je pevač izbegavao botoks u gornjem delu lica ili operaciju očnih kapaka (blefaroplastika), što pomaže u održavanju prirodnog, muževnog izgleda. Pojedini lekari skloniji su teoriji da je Riki Martin imao neinvazivne tretmane poput nehirurškog toniranja lica.

"Bila je ljubav i strast i sa ženama i sa muškarcima"

Daleko veće kontroverze pokrenuo je njegov ljubavni život. Riki Martin je 2010. na svom sajtu saopštio da je gej. U emisiji Endija Koena "Andy Cohen Live" 2024. rekao je da nikada nije zažalio zbog te odluke.

"Voleo bih da sam se autovao 20 puta. Naravno, plakao sam kao beba. Znate, pritisnuo sam dugme za slanje i pomislio sam: 'Oh, to je to?'. Moj asistent, koji je i dalje moj asistent, Pako, bio je pored mene, a ja sam rekao: Mislim da mi treba zagrljaj".

Nije zažalio ni zbog veze sa ženama: za Vanity Fair 2012. godine rekao je: "Bila je ljubav, strast. Ne žalim ni za čim, ni zbog jedne veze, mnogo sam naučio i od muškaraca i od žena".

Riki Martin je 2008. uz pomoć surogat majke dobio blizance. Mateo je više zainteresovan za umetnost, Valentino želi da postane uspešan Jutjuber. Odgajao ih je kao samohrani otac, a onda se 2017. venčao sa umetnikom Džvanom Josefom. Bivši par ima još dvoje dece.

Ćerka Lusija rodila se 2018., na rođendan Rikija Martina, 24. decembra, a sin Ren samo devet meseci kasnije.

Zabavljala se sa Rikijem Martinom iako je znala da je gej

Pevač je devedesetih bio u vezi sa meksičkom TV zvezdom i modelom Rebekom de Albom, koja je rekla da su imali strastvenu romansu iako je znala da je on gej.

"Ponekad pomislim, kakve veze ima jesam li znala ili nisam? Kakve veze ima ako se slučajno zaljubite do ušiju u osobu koja ima drugačije seksualno opredeljenje, ali je verna i poštuje vas?", rekla je.

Martin ju je 2018. u intervjuu za Vulture nazvao svojom inspiracijom. "I imao sam tu ženu koja je bila neverovatna. Nažalost, više nismo u kontaktu, ali bila je neverovatna i bila je moćna i znala je istinu. Znala je da sam gej, ali bili smo zajedno...".

Veza je trajala devet godina. A četiri godine, od 2014., bio je sa biznismenom Karlosom Gonzalezom Abeljom. Kako je pisao People, rastali su se jer su udaljili.

Brak sa Džavnom Josefom trajao je šest godina. "Odlučili smo da se rastanemo uz ljubav, poštovanje i dostojanstvo prema svojoj deci, poštujemo ono što smo kao par doživeli tokom svih tih divnih godina. Naša najveća želja sada je da nastavimo zdravu porodičnu dinamiku i odnos utemeljen na miru i prijateljstvu kako bismo nastavili zajednički odgoj svoje dece, čuvajući poštovanje i ljubav koju imamo jedno prema drugom", rekli su u zajedničkom saopštenju.

Šuškalo se da je Riki Martin u vezi sa svojim priateljem Načom Palauom, ali je pevač to demantovao.

(Kurir.rs/Žena)

