Prvo oglašavanje kralja Čarlsa o vezi njegovog brata i Epstajna: Progovorio i o tajnim dokumentima koja su zloupotrebljena
Kralj Čarls je izdao svoj prvi zvanični odgovor na najnovija otkrića u skandalu sa Džefrijem Epstajnom, rekavši da je Bakingemska palata spremna da podrži policiju dok istražuje optužbe protiv njegovog brata, princa Endrjua, vojvode od Jorka.
„Kralj je jasno izrazio, rečima i kroz neviđene akcije, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje se i dalje pojavljuju o ponašanju gospodina Mauntbatena-Vindzora“, rekao je portparol palate.
„Iako je na gospodinu Mauntbatenu-Vindzoru da odgovori na konkretne optužbe, ako nas kontaktira policija doline Temze, spremni smo da pružimo našu podršku, kako se i očekuje“, dodaje se u saopštenju.
Policija istražuje žalbe
Policija doline Temze potvrdila je da procenjuje osnovanost žalbe koju je podnela antimonarhistička organizacija Republika, koja je prijavila Endrua zbog navodnog zloupotrebe javne funkcije i kršenja službene tajne.
Nedavno objavljeni imejlovi iz Epstajnove arhivenavodno pokazuju da je bivši princ prenosio izveštaje o putovanjima u Singapur, Hong Kong i Vijetnam, kao i poverljive informacije o investicionim mogućnostima.
Pogledajte fotografije iz Epstajnove arhive:
Prema imejlovima, 30. novembra 2010. godine, on je prosledio zvanične izveštaje o putovanjima Džefriju Epstajnu, samo pet minuta nakon što ih je primio od svog tadašnjeg savetnika, Amita Patela.
Jedan od imejlova, iz decembra 2010. godine, takođe pominje poverljive investicione mogućnosti u Avganistanu koje su prosleđene Epstajnu. Zvanična pravila nalažu da trgovinski izaslanici imaju dužnost poverljivosti u vezi sa osetljivim komercijalnim i političkim informacijama iz zvaničnih poseta.
Saopštenje palate i reakcija porodice
U saopštenju Bakingemske palate naglašeno je da su misli i saučešće kralja i kraljice sa svim žrtvama zlostavljanja.
Portparol princa i princeze od Velsa ranije je rekao da su princ Vilijam i Kejt „duboko zabrinuti zbog novih otkrića“ i da su njihove misli sa žrtvama.
Pogledajte u galeriji fotografije princa Endrjua iz Epstajnove arhive:
Nove optužbe iz Epstajnove arhive
Objavljivanje tri miliona novih dokumenata koji se odnose na Epstajna dodatno je povećalo pritisak na Endrjua. Među optužbama su i tvrdnje da je Epstajn poslao drugu ženu u Veliku Britaniju da ima seksualne odnose sa princom.
Dokumenti takođe uključuju fotografije koje prikazuju Endrjua kako kleči nad ženom na zemlji.
Imejlovi, potpisani sa „Sara“, sugerišu apel bivše supruge Sare Ferguson za podršku i finansiranje od seksualnog prestupnika Epstajna.
Prošle nedelje, Endrju je preseljen iz svog doma u Rojal Lodžu, Vindzor, na kraljevsko privatno imanje u Sandringemu, brže nego što se očekivalo.
Pogledajte u galeriji fotografije imanja na kojem je princ Endrju:
Gubitak titula i dosadašnje poricanje
U oktobru 2025. godine, nakon prethodnih otkrića o njegovoj vezi sa Epstajnom, Endrjuu su oduzete titule princa i vojvode.
Princ je dosledno i snažno negirao bilo kakvu odgovornost. Sama činjenica da se njegovo ime pojavljuje u Epstajnovim dokumentima ne znači nužno da je prekršio zakon ili se ponašao nepošteno.
Video: Snimci devojčica iz Epstajnovog telefona