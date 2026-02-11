Slušaj vest

Kralj Čarls je izdao svoj prvi zvanični odgovor na najnovija otkrića u skandalu sa Džefrijem Epstajnom, rekavši da je Bakingemska palata spremna da podrži policiju dok istražuje optužbe protiv njegovog brata, princa Endrjua, vojvode od Jorka.

„Kralj je jasno izrazio, rečima i kroz neviđene akcije, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje se i dalje pojavljuju o ponašanju gospodina Mauntbatena-Vindzora“, rekao je portparol palate.

Kralj Čarls Foto: Printscreen/YouTube/TheRoyalFamily

„Iako je na gospodinu Mauntbatenu-Vindzoru da odgovori na konkretne optužbe, ako nas kontaktira policija doline Temze, spremni smo da pružimo našu podršku, kako se i očekuje“, dodaje se u saopštenju.

Policija istražuje žalbe

Policija doline Temze potvrdila je da procenjuje osnovanost žalbe koju je podnela antimonarhistička organizacija Republika, koja je prijavila Endrua zbog navodnog zloupotrebe javne funkcije i kršenja službene tajne.

Nedavno objavljeni imejlovi iz Epstajnove arhivenavodno pokazuju da je bivši princ prenosio izveštaje o putovanjima u Singapur, Hong Kong i Vijetnam, kao i poverljive informacije o investicionim mogućnostima.

Prema imejlovima, 30. novembra 2010. godine, on je prosledio zvanične izveštaje o putovanjima Džefriju Epstajnu, samo pet minuta nakon što ih je primio od svog tadašnjeg savetnika, Amita Patela.

Jedan od imejlova, iz decembra 2010. godine, takođe pominje poverljive investicione mogućnosti u Avganistanu koje su prosleđene Epstajnu. Zvanična pravila nalažu da trgovinski izaslanici imaju dužnost poverljivosti u vezi sa osetljivim komercijalnim i političkim informacijama iz zvaničnih poseta.

Saopštenje palate i reakcija porodice

U saopštenju Bakingemske palate naglašeno je da su misli i saučešće kralja i kraljice sa svim žrtvama zlostavljanja.

Portparol princa i princeze od Velsa ranije je rekao da su princ Vilijam i Kejt „duboko zabrinuti zbog novih otkrića“ i da su njihove misli sa žrtvama.

Nove optužbe iz Epstajnove arhive

Objavljivanje tri miliona novih dokumenata koji se odnose na Epstajna dodatno je povećalo pritisak na Endrjua. Među optužbama su i tvrdnje da je Epstajn poslao drugu ženu u Veliku Britaniju da ima seksualne odnose sa princom.

Imejlovi, potpisani sa „Sara“, sugerišu apel bivše supruge Sare Ferguson za podršku i finansiranje od seksualnog prestupnika Epstajna.

Prošle nedelje, Endrju je preseljen iz svog doma u Rojal Lodžu, Vindzor, na kraljevsko privatno imanje u Sandringemu, brže nego što se očekivalo.

Gubitak titula i dosadašnje poricanje

U oktobru 2025. godine, nakon prethodnih otkrića o njegovoj vezi sa Epstajnom, Endrjuu su oduzete titule princa i vojvode.

Princ je dosledno i snažno negirao bilo kakvu odgovornost. Sama činjenica da se njegovo ime pojavljuje u Epstajnovim dokumentima ne znači nužno da je prekršio zakon ili se ponašao nepošteno.

