Dok je nekada sve što princ Hari i Megan Marklurade i kažu bilo svetska vest broj jedan, stiče se utisak da u poslednje vreme njihovih pet minuta slave u Holivudu bledi, pa ljudi idu tako daleko da veruju da vojvotkinja od Saseksa dolazi nepozvana na događaje.

Nakon što je pre nekoliko meseci stigla na reviju brenda Balenciaga na Nedelji mode u Parizu, Pjerpaolo Pičoli, novi kreativni direktor ove kuće, opisao je njen dolazak kao "prelepo iznenađenje" i priznao medijima da mu je ona poslala poruku kojom ga je pitala može li da dođe. Štaviše, jednom se pričalo da je vojvotkinja izbačena s jednog događaja na koji je stigla nepozvana!

Pozivnica bez imena Megan Markl

To je jedina zvanična potvrda da je supruga princa Harijanegde došla nepozvana, a sada se spekuliše da je pre dve večeri prisustvovala jednoj gala večeri bez pozivnice.

Megan Markl je prošetala crvenim tepihom na događaju Fifteen Percent Pledge Gala, u najzapaženijem izdanju, u glamuroznoj haljini od 9.000 dolara i skupocenim nakitom.

Međutim, kako sada piše Daily Mail, pojavile su se spekulacije da je Megan došla nepozvana, jer se pojavila najava sa spiskom VIP gostiju na kom nema imena vojvotkinje od Saseksa. Zvezda večeri je, inače, bila Tina Nouls, majka R'n'B dive Bijonse, u čiju čast je organizovana gala, koja je okupila najuspešnije preduzetnike afroameričkog porekla.

Za mikrofonom su bile Aurora Džejms i Ema Grede, dok su među gostima bili Ejmi Šerald, Ertemis Patrik, Aješa Kari... ali na spisku nije najavljeno da će se pojaviti Megan Markl.

S obzirom na to da je voditeljka programa bila Eme Grede, Meganina navodna prijateljica, pojedini veruju da je vojvotkinja možda došla kao njena pratnja, a ne kao gošća.

Megan Markl se još uvek nije oglasila povodom ovih tvrdnji, koje se ponavljaju već neko vreme, skoro svaki put kad se vojvotkinja pojavi na crvenom tepihu u Holivudu.

