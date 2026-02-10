Slušaj vest

Gledaoci koji su sinoć pratili finale NFL-a u Santa Klari, u Kaliforniji, ostali su zatečeni jednim nesvakidašnjim prizorom. Usred glamura i gužve Superboula, jedan poznati glumac sedeo je potpuno sam, poput lista na vetru.

Kevin Džejms sam među praznim sedištima

Pažnju publike privukao je Kevin Džejms, koji je sedeo izolovan, okružen praznim mestima, u svečanom odelu i sa bidermajerom u ruci. Upravo taj kontrast - raskošni događaj i njegova potpuna usamljenost, učinio je scenu još upečatljivijom.

Ljudi su ga masovno fotografisali i snimali, a snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama. Komentari su se nizali, uz pitanja poput "šta je ovo za Boga miloga?!" i "šta se desilo Kevinu Džejmsu?".

Sumnje i emotivna objava

Pojedini korisnici interneta čak su proveravali da li je osoba sa snimaka zaista Kevin Džejms. Odgovor je bio potvrdan. Ubrzo se oglasio i sam glumacna Instagramu, vidno emotivan i kroz suze, dok je, barem naizgled, tragao za svojom voljenom.

Istina iza neobične scene

Međutim, oni koji su potražili pravi odgovor ubrzo su saznali da se ne radi o privatnoj drami, već o pažljivo osmišljenoj promociji filma Solo Mio.

U ovom ostvarenju Kevin Džejms tumači muškarca koga partnerka napušta pred sam oltar, nakon čega on sam odlazi na medeni mesec u Italiju.

Promocija koja je uspela

Film je premijerno prikazan svega dva dana pre Superbola, a Džejms se na stadionu pojavio u liku Meta Tejlora, junaka kog igra u filmu.

Kada je istina izašla na videlo, reakcije su se promenile - umesto zbunjenosti, usledile su pohvale poput "majstorski" i "sjajna promocija".

