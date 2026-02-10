Slušaj vest

Šakira je dokazala da predstava mora da se nastavi, čak i kada stvari ne idu po planu. Tokom nedavnog koncerta u San Salvadoru, u okviru svoje svetske turneje „Las Mujeres Ya No Lloran“, ova 49-godišnja pevačica je imala manji nezgodan događaj na sceni.

Dok je u utorak izvodila svoj hit „Si Te Vas“, Šakira je prekrstila noge, izgubila ravnotežu i pala dok je nosila stalak za mikrofon. Pevačica je pala na lakat, ali je brzo ustala i nastavila da nastupa, očigledno ne dozvoljavajući da taj trenutak pokvari energiju koncertnog spektakla.

Šakira reaguje humorom

Nakon incidenta, četvorostruka dobitnica Gremija se našalila na svoj račun. Podelila je video pada na svojoj Instagram priči, uz natpis:

„Ne brinite, napravljena sam od gume ha-ha.“

Obožavaoci izražavaju zabrinutost i divljenje

Jedan nalog obožavalaca podelio je video Šakirinog pada na Instagramu, napisavši:

„Srca nam se slamaju zbog Šakire... Nadamo se da je samo malo uganuće i da je sve u redu. Ali čak ni neočekivani trenuci ne mogu da pomrače Šakirinu svetlost. Videti je kako brzo ustaje i nastavlja svoj koncert u El Salvadoru bilo je zaista inspirativno. Ona nije samo umetnica, ona je ratnica! Ali molim te, čuvaj se @shakira.“

U komentarima, obožavaoci su izrazili zabrinutost:

Šakira profimedia-0962830190.jpg
Šakira Foto: AG News / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

  • „Auč, lakat!! Nadam se da je dobro.“
  • „Bolelo je videti je kako pada.“
  • „O ne, kraljice, mene je više bolelo nego nju.“

Mnogi su, međutim, pohvalili Šakirin entuzijazam, otpornost i profesionalizam:

  • „Prelepa, najbolja si!“
  • „Najvažnije je da si ustala.“
  • „Izuzetna umetnice – padneš, ali se odmah podigneš i nastaviš dalje.“
