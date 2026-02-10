Slušaj vest

Mark Entoni konačno je progovorio o šokantnoj izjavi Bruklina Bekama, tvrdeći da način na koji se porodični sukob razvijao "teško da je istina".

Latino pevač (57) oglasio se tri nedelje nakon što je Bruklin (26) objavio šestostranu izjavu na Instagramu u kojoj je prekinuo kontakte sa svojim slavnim roditeljima Ser Dejvidom (50) i Viktorijom Bekam (51). U središtu Bruklinove objave bila je tvrdnja da je njegova mama Viktorija "otela" njihov prvi ples sa Nikolom Pelc na venčanju 2022. godine, dok je Mark, koji je nastupao tokom prijema, "pozvao Bruklina na binu".

U galeriji pogledajte prvo oglašavanje Bruklina Bekama:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Bruklin je tvrdio da je njegova mama "plesala veoma neprimereno" pred svima i da se nikada nije osećao toliko nelagodno ili poniženo.

Reakcija Marka Entonija

U ponedeljak, Mark, koji je prijatelj sa Dejvidom i Viktorijom već godinama, govorio je o drami, nazivajući porodični sukob izuzetno nesrećnim, ali dodao da način na koji se odvija teško da je istina.

"Nemam šta da kažem o onome što se dešava u porodici. Oni su divna, divna porodica. Znam ih još pre nego što su se deca rodila. Ja sam kum Krusu," objasnio je pevač, misleći na Bruklinovog mlađeg brata (20).

U galeriji pogledajte fotografije Marka Entonija i Dejvida Bekama:

1/5 Vidi galeriju Dejvid Bekam i Mark Entoni Foto: MARK DAVIS / Getty images / Profimedia, Profimedia, Instagram

"Veoma sam blizak s porodicom. Ali nemam šta da kažem o onome što se tamo dogodilo. Izuzetno je nesrećno kako se odvija - ali teško da je istina," dodao je u intervjuu za The Hollywood Reporter.

Detalji sa venčanja Bruklin - Nikola

Bruklin je na Instagramu tvrdio da su njegovi roditelji pokušavali da "unište" njegovu vezu sa Nikolom i da su ga kontrolisali većinu života. Prema Bruklinu, Mark ga je pozvao na binu tokom venčanja i zatim pozvao Viktoriju da pleše s njim, ukradući trenutak koji je bio pažljivo planiran za njega i Nikolu.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 60.2% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 39.8%

Izveštaji navode da je pevač čak pozvao "najlepšu ženu u prostoriji" da mu se pridruži, a to nije bila mlada, već Posh Spajs, što je goste potpuno iznenadilo. Nikola je bila očajna zbog trominutnog plesa uz ljubavnu pesmu koju je Mark izveo na bini i napustila je prostoriju u suzama. Njena porodica je reagovala, a Bruklin, takođe ponižen, potrčao je da pronađe svoju novu suprugu, rekao je DJ Fet Toni, koji je nastupao na venčanju. Pre nego što je Mark progovorio o tvrdnjama, DJ Fet Toni je okrivio latino pevača.

Objašnjenje DJ-a Fet Tonija

Toni, dugogodišnji prijatelj Bekama, otkrio je da je Mark pozvao Viktoriju na ples sa sinom i rekao mu "stavi ruke na bokove svoje majke".

"Nije bilo nikakvog neprimerenog plesa, PVC kostima, Spajs Grls akcije! Reč "neprimereno", kako sam rekao, odnosi se na tajming, to se desilo. Mark Entoni je nastupao na bini, zatim je pozvao Bruklina. Bruklin je izašao na binu, a sledeći trenutak svi su očekivali prvi ples sa Nikolom, i tada je Mark pozvao najlepšu ženu u prostoriji - Viktoriju."

U galeriji pogledajte fotografije obnove zaveta Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/13 Vidi galeriju Obnova zaveta Nikole Pelc i Bruklina Bekama Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Toni je dodao da je Bruklin bio "očajan" što je prvi ples bio sa Viktorijom, a ne sa njegovom suprugom, i da je Nikola napustila prostoriju "plačući do suza".

Porodične veze i dugogodišnje prijateljstvo

Od Eve Longorije i Elton Džona do članova kraljevske porodice, Bekami imaju krug poznatih prijatelja - a Mark je u samom centru toga. On je dugogodišnji prijatelj porodice, a Dejvid i Viktorija se, navodno, često vezuju za njegovu muziku. Trio se često pojavljuje na događajima jedno za drugo, kao kada je Dejvid iznenadio Marka tokom njegove ceremonije na Holivudskoj Aleji slavnih 2023. godine. Dejvid je takođe kum Markovog sina, Markvitosu.

Pogledajte video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran