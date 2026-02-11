Slušaj vest

Bruks Nejder je ponovo privukla pažnju, ovog puta na proslavi svog 29. rođendana, održanoj u luksuznom hotelu San Visente Bungalovi u Los Anđelesu. Među gostima su bile Selena Gomez, Ešli Benson i mnoge druge zvezde.

Za glamuroznu priliku, manekenka je izabrala beli korset top koji se veže sa strane i providnu crnu suknju, stvarajući kombinaciju koja je bila i seksi i sofisticirana. Ispod prozirne suknje se jasno video donji veš, a uzani korset je jedva kontrolisao njeno poprsje.

Pogledajte u galeriji njeno vrelo izdanje:

Nejder je pustila kosu da slobodno pada, a stilizovanje je upotpunila crnom čoker ogrlicom, ogrlicom sa priveskom i visećim minđušama.

Njena šminka je bila u skladu sa večernjim glamurom: dimljene oči, nežno ružičasto rumenilo, ruž za usne boje tela i crveni manikir. Bruks je celu kombinaciju nosila sa lakoćom, pokazujući zašto je i dalje jedna od najpoželjnijih manekenki u industriji.

