Velikom pobedom Seattle Seahawks-a nad New England Patriotsima u 60. izdanju Superboula završena je još jedna NFL sezona. Prema prvim procenama, više od 135 miliona ljudi pratilo je nastup Bed Banija, koji je priredio spektakl za pamćenje.

Skriveni izvođači

Nastup Bed Banija na poluvremenu Superboula 2026. uključivao je nekoliko kameo pojavljivanja poznatih ličnosti, poput Lejdi Gejdž, Rikija Martina, Pedra Paskala, Karol Dži, Kardi B i drugih. Međutim, u samom setu bilo je mnogo izvođača koje većina gledalaca nije primetila.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Bed Banija:

Nekoliko videa snimljenih neposredno pre i nakon nastupa pokazalo je da je scenografija, sastavljena od gustog rastinja kako bi se dočarao portorikanski krajolik, zapravo bila izrađena od stvarnih izvođača u kostimima.

Jedan takav video može se pronaći i na Instagramu, gde su komentari bili šaroliki: "Šišanje trave više nikada neće biti isto. Što da sam ošišao i male ljude", "Kada se napokon isplati uloga stabla iz osnovnoškolske predstave", "Znači, kažete mi da sam mogao biti grm na koncertu Bad Banija?", "Kostim za Noć veštica 2026. se pokreće", "Najbolji deo je što su blokirali pogled ljudima s najskupljim ulaznicama", "U biografiji: Uloga trave na Benito Boulu", "Danas sam ošišao travu. Da sam znao da je ovo način kako se uvući na utakmicu, a da te ne uhvate...", "Nastupao sam s Bad Banijem, bio sam jedan od šećerne trske", "To su bili ljudi?!"

U komentarima su se našli i plesači i članovi njihovih porodica. Majka jednog od učesnika otkrila je da je jedan kostim težio gotovo 23 kg, te da su izvođači stajali u njima više sati, a jedan učesnik je čak objavio i kako se pripremao za nastup.

Kratko vreme nastupa i mobilna scenografija

Bed Bani je za svoj šou za poluvreme imao samo trinaest minuta, a treća četvrtina utakmice Seahawksa i Patriotsa morala je početi deset minuta nakon završetka nastupa, što je zahtevalo brzo uklanjanje scene s terena.

Iako je produkcija poluvremenih nastupa Superboula oduvek bila složena i masivna, to do sada nikada nije uzrokovalo kašnjenje u nastavku utakmice. Ipak, Bed Bani je odlučio da njegov set bude što pokretniji.

Poruka zajedništva

Iako se tokom prenosa nije videlo da se izvođači pomeraju, smisao je bio jasan - Bed Bani je želeo uključiti što više ljudi u svoj nastup. Bio je to čin slavljenja zajedništva, ne samo portorikanskih zajednica već i opšte ideje da su ljudi jači kada su zajedno.

Bilo da su u pitanju slavne osobe južnoameričkog porekla koje je pozvao za pozadinska pojavljivanja ili poruke nade na rekvizitima i ekranima, Bad Bani je nastupio sa jasnom svrhom koja nadilazi same stihove koje je pevao.

