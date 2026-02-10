Slušaj vest

Kad god se Riki Martin pojavi bilo gde, svi komentarišu da izgleda sjajno, ali ovog puta je to bilo u drugom planu. U Santa Klari je juče održan Superboul, finale NFL lige, u kom su Sihoksi pobedili Patriotse, a dan kasnije o ovom događaju ponovo priča ceo svet, ali ne zbog samog sporta.

Ishod finala je tema među ljubiteljima američkog fudbala, dok je nastup portorikanskog muzičara Bed Banija u poluvremenu meča preplavio društvene mreže, zbog performansa koji je bio iznenađujući zbog mnogo toga. Jedno od iznenađenja bilo je pojavljivanje Rikija Martina na terenu, kog jeBed Bani pozvao da mu se pridruži kao dragog kolegu i Portorikanca koji je otvorio vrata američkog šoubiznisa svojim sunarodnicima.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Rikija Martina:

Pesma koju je Riki Martin pevao na Superboulu je politička poruka

I dok mnogi pričaju o tome kako Riki u 55. izgleda isto kao krajem 90-ih, kada je počeo da gradi svetsku karijeru, ili čak i bolje nego tada, nikome nisu promakle političke poruke njegovog nastupa.

Nastup u poluvremenu Superboula bio je kontroverzan čak i pre nego što je Bed Bani izašao na scenu. Čim je najavljen kao glavni izvođač za ovogodišnje finale, konzervativci koji podržavaju Trampov pokret MAGA su javno izrazili bes. Protivili su se njegovom nastupu, tvrdeći da umetnici koji izvode pesme samo na španskom jeziku nisu dobrodošli, piše Mirror.

Sam predsednik SAD je najavio da neće gledati Superboul (iako je snimljen kako ga gleda na svom floridskom imanju Mar-a-Lagu!), a potom je napisao na društvenoj mreži Truth Social da je nastup bio "odvratan". Imali su republikanci mnogo toga protiv Banijevog nastupa i organizovali paralelni performans, iako je Portoriko američka teritorija, jer su je Sjedinjene Američke Države anektirale 1898. godine, kada su osvojeni i Havaji.

Pesma Bed Banija takođe nosi poruku

Jedan od Banijevih velikih hitova je "Lo que le paso a Hawaii", odnosno "Ono što se desilo Havajima", pesma koja detaljno opisuje strah od toga da će Portorikanci proći kao starosedeoci Havaja: "Oni hoće da mi oduzmu reku i moju plažu, oni hoće moj kraj i da moja baka ode, ne, ne puštaj zastavu i ne zaboravi lelolai, jer ne želim da ti urade ono što se desilo Havajima."

Riki Martin je, kada se iznenada pojavio sav u belom na plastičnoj stolici, izveo deo upravo ove pesme, a društvene mreže su odmah preplavili komentari da on izgleda lepo, da je divno videti ga, da je Bed Bani pokazao veliko poštovanje prema kolegi jer je mogao da nastupi sam, ali i da je Riki Martin održao mini-protest i poslao političku poruku.

"Ne mogu da verujem da plačem zbog Rikija Martina", "Riki nikad nije emotivnije izveo bilo šta u karijeri", "Tramp se upravo puši od besa zbog Rikija Martina", neki su od komentara na Iksu.

Pored Rikija Martina, Bed Baniju se na nastupu pridružila i Lejdi Gaga, koja je svoj duet s Brunom Marsom "Die With a Smile" izvela u salsa verziji, u stajlingu kojim je pokazala poštovanje prema Portoriku.

