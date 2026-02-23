Slušaj vest

Kristi Tarlington i Edvard Ed Berns važe za jedan od najtajanstvenijih parova Holivuda, a svoju ljubavnu priču čuvaju daleko od reflektora. Iako su u braku više od dve decenije, supermodeli glumac oduvek su negovali diskretan odnos i retko su javnosti otkrivali detalje iz privatnog života.

Upoznali su se još devedesetih, upustili se u burnu romansu, a verili su se svega nekoliko meseci kasnije. Danas su roditelji dvoje odrasle dece i žive u Njujorku. O svojoj vezi gotovo nikada ne govore za medije. Berns uopšte nema društvene mreže, dok Kristi povremeno na Instagramu podeli poneki intimni trenutak iz porodičnog života. Ipak postoje detalji koji se znaju o braku Kristi Tarlington i Eda Bernsa

Ona se ne seća njihovog prvog susreta

Njihovo upoznavanje nije bilo filmsko, niti romantično. Baš naprotiv. Kristi se, kako je Berns priznao, uopšte ne seća trenutka kada su se prvi put sreli. U intervjuu za Hafington post 2015. godine, glumac je ispričao da su se upoznali kada je ona gostovala u emisiji Entertainment Tonight, gde je on radio kao asistent produkcije. Njegov zadatak bio je da joj donese kafu.

- Ona se toga uopšte ne seća, ali ja, kao klinac koji je dobio priliku da upozna Kristi Tarlington, pamtim svaki detalj.

Međutim, Kristi je 2020. za britansko izdanje magazina Gracija ispričala malo drugačiju verziju. Prema njenim rečima, upoznali su se krajem devedesetih na košarkaškoj utakmici u Medison skver gardenu, a ponovo su se sreli 2000. na jednom humanitarnom događaju i tada je romansa zaista počela. Samo dva meseca kasnije već su bili vereni.

Kratko su raskinuli veridbu 2002.

Par je prvobitno planirao venčanje u Milanu u oktobru 2001, ali su ga odložili posle terorističkih napada 11. septembra. Kako su tada preneli mediji, razlog nije bio samo opšta atmosfera posle tragedije, već i Bernsov strah od letenja. Nekoliko meseci kasnije, u martu 2002, Kristi je navodno raskinula veridbu.

- Sve se odvilo prebrzo. Kada smo shvatili ozbiljnost onoga u šta ulazimo, povukli smo ručnu - priznao je Berns.

- Kada smo se razišli, oboje smo mislili da je to definitivno.

Venčali su se 2003. godine

Ipak, do kraja 2002. ponovo su bili zajedno, a u junu 2003. izgovorili su sudbonosno "da" u San Francisku. Venčanje je održano u rimokatoličkoj crkvi u četvrti Nort Bič, dok je slavlje priređeno u Muzeju azijske umetnosti. Među zvanicama su bili i Sting i Vin Dizel. Kristi, tada u 25. nedelji trudnoće, nosila je venčanicu Džona Galijana. Iako se pisalo da ju je do oltara dopratio Bono Voks, kasnije je objasnila da je prošetala sama.

- Bono je bio tu, naravno, ali sama sam sebe dopratila do oltara. Edi me je sačekao na pola puta - ispričala je.

Imaju dvoje dece

Par ima ćerku Grejs Mekenu Berns (Grace McKenna Burns), rođenu 23. oktobra 2003, i sina Fina Bernsa (Finn Burns), rođenog 11. februara 2006.

Decu drže daleko od javnosti, ali je Grejs već krenula maminim stopama. Godine 2023. pojavila se sa Kristi u kampanji brenda Karolina Erera (Carolina Herrera), a potom debitovala i na pisti u Firenci. Fin je povučeniji, ali se povremeno pojavi na porodičnim fotografijama.

Tajna uspešnog braka

Kristi je u intervjuu za "Vog Australija" otkrila da je ključ u realnim očekivanjima:

- To što je neko dugo u braku ne znači automatski da je brak uspešan. Važno je znati da postoje dobri i loši dani.

Berns je dodao da su drugi put u vezu ušli zreliji i svesniji jedno drugog. A Kristi je uz osmeh otkrila i šaljivu tajnu:

- Odvojena kupatila – to je recept!

Zajednički rad i međusobna podrška

Par je nekoliko puta sarađivao profesionalno, uključujući kampanju za parfem Kalvin Klajn Eterniti. Kristi je priznala da je neobično snimati romantične scene sa sopstvenim mužem pred celom ekipom:

- Intimnost pred kamerama nije baš prirodna, ali bilo je zabavno.

Ona je bila i inspiracija za Bernsov film "The Groomsmen" (2006), koji je napisao tokom priprema za njihovo venčanje.

Život u Njujorku

Veći deo vremena provode na Menhetnu i u Hemptonima. Dok Kristi obožava putovanja, Ed je tipični Njujorčanin.

- On misli da je Njujork centar sveta i iskreno, donekle je u pravu - rekla je manekenka.

Porodična veza kakva se retko viđa

Zanimljivo je da je Kristina sestra Keli Tarlington udata za Bernsovog brata Brajana Bernsa. Dve porodice su komšije, imaju po dvoje dece i viđaju se gotovo svakodnevno.

- Kažemo da su naša deca više od rođaka, a manje od rođene braće i sestara - kroz smeh je objasnio Berns.

