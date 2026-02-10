Slušaj vest

Kid Rok je podelio svoje mišljenje o nastupu Bed Banija na poluvremenu Superboula. Iako mu se šou nije dopao, 55-godišnji pevač je ipak uputio i jednu pohvalu portorikanskom izvođaču.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Bed Banija na Superboulu:

1/12 Vidi galeriju Nastup Bed Banija na Superboulu Foto: Kindell Buchanan / PA Images / Profimedia, Kindell Buchanan, PA Images / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Kid Rok nastupio na desničarskoj alternativi Superboulu

Rok je u nedelju uveče bio glavna zvezda alternativnog šoua "All American Halftime Show" u organizaciji Turning Point USA. Emisija se emitovala u isto vreme kad i prenos Superboula. S nekoliko zvezda kantrija nastupio je pred desničarskom i konzervativnom publikom koja je negodovala zbog odluke NFL-a da angažuje izvođača koji peva na španskom.

"Jadan bogati dečko"

Gostujući u emisiji Lore Ingrejem na Fox Newsu, Kid Rok je komentarisao nastup Bed Banija. "Nisam ništa razumeo", rekao je. "Video sam puno plesača i veliku produkciju. Rekao je da želi plesnu zabavu i čini se da je to i dobio. To nije moj stil, ali ne krivim dečka što je nastupio na Superboulu i stao pred publiku širom sveta. Krivim NFL što ga je doveo u takvu situaciju - zato je Turning Point morao da ponudi alternativu gledaocima. On je samo... jadan dečko."

Voditeljica se na to nadovezala: "Jadan bogati dečko". Kid Rok se složio. "Jadan bogati dečko... Mislim da mu ide sasvim dobro", rekao je, prenosi Index.hr.

Ko je Kid Rok?

Kid Rok, pravog imena Robert Džejms Riči, rođen je 17. januara 1971. u Romeu, u saveznoj državi Mičigen. Odrastao je u imućnoj porodici, što je kasnije često koristio kao kontrast svojoj "buntovnoj" javnoj slici. Već kao tinejdžer zainteresovao se za hip-hop kulturu, di-džejing i rep, što je snažno uticalo na njegov rani muzički izraz.

Kid Rok i Donald Tramp Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Muzičku karijeru započeo je krajem 1980-ih, a širu popularnost stekao je krajem 1990-ih albumom "Devil Without a Cause". S vremenom je njegov stil evoluirao prema kombinaciji roka i kantrija, a postao je poznat i po naglašenom patriotizmu i političkim stavovima koji često izazivaju podeljene reakcije u javnosti.

Video: Desingerica šiša fana na nastupu u Hrvatskoj